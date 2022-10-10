Разработкой оружия бывший пастушок и кочегар Фёдор Лукин начал заниматься почти сто лет назад. В стране менялись эпохи и вожди, а он продолжал ковать для неё щит и меч. Когда для этого понадобились компьютеры — занялся ими, когда для компьютеров понадобилась микроэлектроника — взялся за неё, а когда для микроэлектроники построили целый город — возглавил Зеленоград.

Главный редактор «Зеленоград.ру» Александр Эрлих расскажет о жизни и смерти этого человека, одержимого работой при любой власти.