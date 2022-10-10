«Первый директор всего Зеленограда Фёдор Лукин на фоне трёх советских вождей» — в историческом лектории «Зеленоград.ру» 19 октября 19 октября 19:00 Возраст 12+

Разработкой оружия бывший пастушок и кочегар Фёдор Лукин начал заниматься почти сто лет назад. В стране менялись эпохи и вожди, а он продолжал ковать для неё щит и меч. Когда для этого понадобились компьютеры — занялся ими, когда для компьютеров понадобилась микроэлектроника — взялся за неё, а когда для микроэлектроники построили целый город — возглавил Зеленоград.

Главный редактор «Зеленоград.ру» Александр Эрлих расскажет о жизни и смерти этого человека, одержимого работой при любой власти.

Когда: 19 октября, среда, в 19 часов
Где: в помещении библиотеки в корпусе 1106
Стоимость: 500 рублей, по промокоду ОКТЯБРЬ — 400, для членов клуба друзей «Зеленоград.ру» — 200

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Метки:
лукин федор, лекторий зеленоград.ру
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