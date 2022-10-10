Разработкой оружия бывший пастушок и кочегар Фёдор Лукин начал заниматься почти сто лет назад. В стране менялись эпохи и вожди, а он продолжал ковать для неё щит и меч. Когда для этого понадобились компьютеры — занялся ими, когда для компьютеров понадобилась микроэлектроника — взялся за неё, а когда для микроэлектроники построили целый город — возглавил Зеленоград.
Главный редактор «Зеленоград.ру» Александр Эрлих расскажет о жизни и смерти этого человека, одержимого работой при любой власти.
Когда: 19 октября, среда, в 19 часов
Где: в помещении библиотеки в корпусе 1106
Стоимость: 500 рублей, по промокоду ОКТЯБРЬ — 400, для членов клуба друзей «Зеленоград.ру» — 200
Зарегистрируйтесь на лекторий через эту форму — мы пришлем ссылку для оплаты:
Лекторий «Зеленоград.ру» — место, где культурные люди получают новые знания, обсуждают важные темы и приятно проводят время в хорошей компании. Лекции проводят авторы «Зеленоград.ру» и приглашенные эксперты. Посетители не только слушают: вопросы и ответы, обмен мнениями — обязательная часть программы.