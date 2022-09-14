На занятии можно будет поработать на гончарном круге или лепить из глины своими руками. У вас будет возможность создать подарок, предмет интерьера или посуды, украшения или просто вылепить своё внутреннее состояние в момент работы. Ведущий мастер подскажет и поможет справиться с глиной тем участникам, кто будет делать это впервые.

Через несколько дней необходимо будет прийти ещё на одно бесплатное занятие, чтобы завершить начатое и покрыть свою работу цветной глазурью.

Для участия в занятии необходимо быть членом клуба и заполнить форму внизу этой страницы.