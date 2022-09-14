Бесплатное занятие по гончарному делу в мастерской «Гранат». Клуб друзей «Зеленоград.ру» собирает группу 22 сентября 19:00 Гончарная мастерская "Гранат"

В четверг, 22 сентября, в гончарной мастерской «Гранат», материал о которой выходил у нас в августе, состоится первое бесплатное занятие для клуба друзей «Зеленоград.ру». Начало — в 19:00. Возраст участников не ограничен, а вот количество мест в группе ограничено.

На занятии можно будет поработать на гончарном круге или лепить из глины своими руками. У вас будет возможность создать подарок, предмет интерьера или посуды, украшения или просто вылепить своё внутреннее состояние в момент работы. Ведущий мастер подскажет и поможет справиться с глиной тем участникам, кто будет делать это впервые.

Через несколько дней необходимо будет прийти ещё на одно бесплатное занятие, чтобы завершить начатое и покрыть свою работу цветной глазурью.

Для участия в занятии необходимо быть членом клуба и заполнить форму внизу этой страницы.

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Метки:
клуб друзей, Гранат
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