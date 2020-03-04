Если вы хотите сделать подарок своим близким, у «Граната» также есть подарочные сертификаты. Можно выбрать формат занятий (индивидуальные или в группе) на любое количество часов.

Стоимость занятий:

дети — 400 рублей/час;

взрослые — 500 рублей/час;

индивидуальное занятие — 1500 рублей/1,5 часа;

праздник — 1000 рублей;

мастер-класс от 5 человек — 1000 рублей/1,5 часа;

выездной мастер-класс — 1500 рублей/час

«Порыв к творчеству может так же легко угаснуть, как и возник, если оставить его без пищи», — говорил Паустовский. Не дайте угаснуть порывам! Записаться на занятие можно по телефону 8-903-136-93-30.

Дни работы:

пн, вт, ср, чт, сб — с 12:00 до 19:00 — занятия проводят Милана Морозова и Мария Слива;

пт и вс — с 10:00 до 17:00 — Евгений Морозов (художник, скульптор, член Творческого союза художников России)

Мастерская находится по адресу: Зеленоград, корпус 418, 1 этаж, центр развития Алые Паруса, Город Мастеров (вход и вывеска со стороны двора)