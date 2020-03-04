Гончарная мастерская «Гранат» расположена в корпусе 418. Работает каждый день. Здесь царит атмосфера творчества, свободы самовыражения, реализации идей и детского восторга. Показываем, что там внутри.
Взрослые и дети могут творить на гончарном круге и лепить из глины, обучиться разным техникам, сделать своими руками оригинальные подарки близким.
Хотите измазать руки в глине, вылепить из нее что-нибудь свое, «поиграть» с цветными глазурями, фактурой? Здесь есть все для воплощения творческих задумок. А еще бесплатный чай с печеньем.
Глина помогает воплотить в реальности любую фантазию. Лепить можно не только предметы, но и свое душевное состояние, проблему или идею, а потом созерцать акт творчества. Разве это не фантастика?
Ручная лепка — древняя техника работы с глиной, которая позволяет по-настоящему почувствовать материал и создать работы, которые будут хранить тепло рук. Лепка из глины отлично развивает моторику и подходит как для взрослых, так и для детей, а также не требует профессиональных навыков. Почувствуйте свободу творчества, которую дарит глина, получите удовольствие от процесса и создайте изделие, которое будет радовать вас. Опытные мастера помогут начинающим воплотить все замыслы в жизнь.
В мастерскую часто приходят мамы с детьми, бабушки с внуками. Мастер-классы по лепке из глины могут помочь родителям, которые хотят сблизиться со своими детьми. Научитесь работать совместно, лепите и гончарьте вдвоем, и вы всегда сможете договориться.
Пригласите близкого человека вместе полепить из глины и погончарить на круге. Можно сделать посуду с инициалами, глиняные сувениры, панно, предметы декора и интерьера, садовые скульптуры, уникальные украшения… что угодно.
Во время работы с глиной в мастерской через какое-то время совершенно забываешь про мобильный телефон и другие гаджеты. Во время творческого процесса уходит тревожность, упорядочиваются мысли. Становится ясно и спокойно, как после глубокой медитации.
В плохую погоду кто-то любит читать, а кто-то спать, кто-то вяжет, а кто-то печет пироги. Ну а здесь любят гончарить.
Лепить из глины сложнее, чем из пластилина, зато ее можно покрасить в любой нужный цвет. Можно экспериментировать с блестящими глазурями. А в конце, после обжига, получить свое уникальное изделие.
Известный детский психотерапевт из США Вайолет Оклендер пишет: «Способность глины вызывать при работе с ней определенные сенсорные ощущения часто служит для ребенка мостиком между ощущениями и чувствами».
Детям, которым трудно подбирать слова и описывать свои чувства, работа с глиной помогает развивать речь. А детям с противоположной проблемой, тем, кого упрекают в болтливости, глина помогает стать спокойнее, избавиться от необходимости постоянно говорить.
Если вы хотите сделать подарок своим близким, у «Граната» также есть подарочные сертификаты. Можно выбрать формат занятий (индивидуальные или в группе) на любое количество часов.
Стоимость занятий:
- дети — 400 рублей/час;
- взрослые — 500 рублей/час;
- индивидуальное занятие — 1500 рублей/1,5 часа;
- праздник — 1000 рублей;
- мастер-класс от 5 человек — 1000 рублей/1,5 часа;
- выездной мастер-класс — 1500 рублей/час
«Порыв к творчеству может так же легко угаснуть, как и возник, если оставить его без пищи», — говорил Паустовский. Не дайте угаснуть порывам! Записаться на занятие можно по телефону 8-903-136-93-30.
Дни работы:
- пн, вт, ср, чт, сб — с 12:00 до 19:00 — занятия проводят Милана Морозова и Мария Слива;
- пт и вс — с 10:00 до 17:00 — Евгений Морозов (художник, скульптор, член Творческого союза художников России)
Мастерская находится по адресу: Зеленоград, корпус 418, 1 этаж, центр развития Алые Паруса, Город Мастеров (вход и вывеска со стороны двора)
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