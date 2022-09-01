«Технополис Москва» приглашает на семейный фестиваль ТехноФест — 9 сентября на площадке «Алабушево» 01.09.2022 ZELENOGRAD.RU

ОЭЗ «Технополис Москва» приглашает увлеченных технологиями и инновациями горожан на фестиваль ТехноФест. Рассказываем, почему здесь будет интересно и детям и взрослым.

Технофест проходит впервые на трех площадках особой экономической зоны (ОЭЗ), и площадка «Алабушево» станет заключительной точкой праздника.

Здесь встретятся специалисты и предприниматели, которые сегодня обеспечивают технологический суверенитет нашего государства, работая на площадках столичной особой экономической зоны, а также те, кто в ближайшее время хочет участвовать в развитии высоких технологий и инноваций.

  • Для участников фестиваля пройдут техно-викторины с фирменными призами, танцевальный и неоновый флеш-мобы, шоу популярного профессора Николя, различные мастер-классы от резидентов ОЭЗ и науч-поп-шоу.
  • У сотрудников и их гостей будет возможность отдохнуть после рабочего дня в импровизированных лаундж-зонах, поиграть в настольные игры и шахматы, размяться на технозарядке и послушать выступление артистов.
  • Девиз ТехноФеста «Технологии рулят!» ярко воплотился и в фотовыставке. Промышленный фотограф Юлия Пасечник предложит участникам и гостям ТехноФеста почувствовать «Особый взгляд на технологии». Инновационное производство и оборудование показано как арт-объекты, заставляющие зрителя задуматься о приметах наступившего будущего.
  • Также на площадке состоится чествование резидентов ОЭЗ и награждения в четырех номинациях: «Технотруженник», «Технодинастия», «СемьЯ» (многодетные семьи) и «Техносвадьба».
  • Для увлеченных историей участников отправимся в исторического прошлое на лекции «Кто такой конструктор Фёдор Лукин, и почему его именем назвали улицу на зеленоградской площадке ОЭЗ «Технополис Москва». Для увлеченных наукой и микроэлектроникой лекция от МИЭТ «Как получить нанометры».
  • Для тех, кто ищет работу, представят проект «Техноработа» с вакансиями и стажировками в компаниях-резидентах ОЭЗ.

А также — будут угощения, дегустация мороженого, фудтраки с самой вкусной уличной «Едой будущего» и многое другое.

«Алабушево» для большинства жителей Зеленограда — пространство неизведанное. Поэтому — приезжайте знакомиться.

Регистрируйтесь на странице проекта clck.ru/wdWmR. Начало в 14:00.

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Метки:
фестиваль, промзона алабушево, Технополис Москва
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