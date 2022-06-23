Первый фестиваль науки и искусств «Менделеев» для школьников и студентов пройдет в усадьбе Боблово под Клином 25 и 26 июня. В программе: встреча с представителями ведущих вузов, выпускающих специалистов химической промышленности, лекторий, научные эксперименты и мастер-классы, экскурсия и театральный тренинг, шахматный турнир, выставки, концерт, защита студенческих проектов и подъёмы на воздушном шаре. Стоимость билетов — от 150 рублей, можно оплатить Пушкинской картой.