Фестиваль «Менделеев» для школьников и студентов — в усадьбе Боблово 25 и 26 июня 25 - 26 июня Возраст 6+

Первый фестиваль науки и искусств «Менделеев» для школьников и студентов пройдет в усадьбе Боблово под Клином 25 и 26 июня. В программе: встреча с представителями ведущих вузов, выпускающих специалистов химической промышленности, лекторий, научные эксперименты и мастер-классы, экскурсия и театральный тренинг, шахматный турнир, выставки, концерт, защита студенческих проектов и подъёмы на воздушном шаре. Стоимость билетов — от 150 рублей, можно оплатить Пушкинской картой.

Программа 25 июня, суббота (официальная)

В первый день фестиваль ждёт представителей одного из важнейших научных сообществ — Российского химического общества им. Д.И. Менделеева. Этот день будет носить чуть более официальный характер.

Почетные гости и организаторы фестиваля

  • президент РХО академик РАН А.Ю. Цивадзе
  • лауреат первой Международной премии ЮНЕСКО-России им. Д.И. Менделеева академик Ю.Ц. Оганесян, открыватель 118-го элемента таблицы Менделеева — оганесона
  • ученый, историк науки, д. ф.-м.н. И.С. Дмитриев, автор книг о великом ученом.

События дня

  • Открытие фестиваля
  • Академический лекторий — РХО — Химический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова — «Химия — свет науки через стекло жизни»
  • Выставка произведений из стекла и мастер-класс — Научные стеклодувы — раритетная профессия
  • Химический бар Всероссийского фестиваля Наука 0+ — Чудо превращения химии в стекле и стеклянные герои научных открытий
  • Музыкальный перфоманс — фолк-группа Нины Коляды в сарае-театре Менделеева
  • Выставка-презентация проектов РХО, РАН, ЮНЕСКО, ФОСАГРО
  • В программе — сюрпризы от устроителей

Программа 26 июня, воскресенье (для школьников, абитуриентов и студентов)

Второй день ориентирован на молодую аудиторию: школьников, абитуриентов и студентов. В этот день фестиваль посетят представители ведущих вузов страны.

События дня

  • Забег «Менделеевская миля»
  • Представление университетов — знакомство с Российским химико-технологическим университетом им. Д.И. Менделеева и Российским государственным университетом нефти и газа им. И.М. Губкина
  • Защита студенческих проектов «Социальная инициатива-2023» и награждение победителей
  • Выставка «Свет волшебной лампы»
  • Квест по парку в Боблове «В поисках эликсира знаний» — вы почувствуете себя в роли химиков, и попробуете узнать: в чем же состоит секрет эликсира, угадывая загадки, шарады и многое другое. Квест ориентирован на взрослых и детей, 11:00 и 16:45
  • Сеанс одновременной игры в шахматы с учениками международного гроссмейстера Игоря Гулькова
  • Роспись ёлочных шаров
  • Химическая викторина
  • Лекторий
  • Круглый стол «Актуальные вопросы образования в цифровом обществе»
  • Интерактивное занятие «Историческое Боблово»
  • Интерактивное занятие «Театральные кулисы» — погружение в атмосферу усадебных театров 18-19 века, для посетителей проведут театральный тренинг, интересный людям любого возраста, 16:00
  • Менделеевский «Театр-сарай» — выступление студенческого коллектива

Подробнее о программе второго дня фестиваля — в телеграм-канале устроителей.

Полезная информация

  • Адрес: Московская область, Клинский район, деревня Боблово — Музей-заповедник Д. И. Менделеева и А. А. Блока. Усадьба Боблово
  • Стоимость участия: от 150 рублей, заказать билеты можно он-лайн, доступно по Пушкинской карте
  • Билеты на экспозиции, экскурсионное обслуживание и подъемы на шаре оплачиваются дополнительно
  • Мероприятие рассчитано на школьников (от 6 лет) и студентов
  • На ряд мероприятий необходима регистрация
  • По всем вопросам звоните по телефону 8-965-252-83-94

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Метки:
дополнительное образование, фестиваль, боблово
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