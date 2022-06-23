Первый фестиваль науки и искусств «Менделеев» для школьников и студентов пройдет в усадьбе Боблово под Клином 25 и 26 июня. В программе: встреча с представителями ведущих вузов, выпускающих специалистов химической промышленности, лекторий, научные эксперименты и мастер-классы, экскурсия и театральный тренинг, шахматный турнир, выставки, концерт, защита студенческих проектов и подъёмы на воздушном шаре. Стоимость билетов — от 150 рублей, можно оплатить Пушкинской картой.
В первый день фестиваль ждёт представителей одного из важнейших научных сообществ — Российского химического общества им. Д.И. Менделеева. Этот день будет носить чуть более официальный характер.
Почетные гости и организаторы фестиваля
- президент РХО академик РАН А.Ю. Цивадзе
- лауреат первой Международной премии ЮНЕСКО-России им. Д.И. Менделеева академик Ю.Ц. Оганесян, открыватель 118-го элемента таблицы Менделеева — оганесона
- ученый, историк науки, д. ф.-м.н. И.С. Дмитриев, автор книг о великом ученом.
События дня
- Открытие фестиваля
- Академический лекторий — РХО — Химический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова — «Химия — свет науки через стекло жизни»
- Выставка произведений из стекла и мастер-класс — Научные стеклодувы — раритетная профессия
- Химический бар Всероссийского фестиваля Наука 0+ — Чудо превращения химии в стекле и стеклянные герои научных открытий
- Музыкальный перфоманс — фолк-группа Нины Коляды в сарае-театре Менделеева
- Выставка-презентация проектов РХО, РАН, ЮНЕСКО, ФОСАГРО
- В программе — сюрпризы от устроителей
Второй день ориентирован на молодую аудиторию: школьников, абитуриентов и студентов. В этот день фестиваль посетят представители ведущих вузов страны.
События дня
- Забег «Менделеевская миля»
- Представление университетов — знакомство с Российским химико-технологическим университетом им. Д.И. Менделеева и Российским государственным университетом нефти и газа им. И.М. Губкина
- Защита студенческих проектов «Социальная инициатива-2023» и награждение победителей
- Выставка «Свет волшебной лампы»
- Квест по парку в Боблове «В поисках эликсира знаний» — вы почувствуете себя в роли химиков, и попробуете узнать: в чем же состоит секрет эликсира, угадывая загадки, шарады и многое другое. Квест ориентирован на взрослых и детей, 11:00 и 16:45
- Сеанс одновременной игры в шахматы с учениками международного гроссмейстера Игоря Гулькова
- Роспись ёлочных шаров
- Химическая викторина
- Лекторий
- Круглый стол «Актуальные вопросы образования в цифровом обществе»
- Интерактивное занятие «Историческое Боблово»
- Интерактивное занятие «Театральные кулисы» — погружение в атмосферу усадебных театров 18-19 века, для посетителей проведут театральный тренинг, интересный людям любого возраста, 16:00
- Менделеевский «Театр-сарай» — выступление студенческого коллектива
Подробнее о программе второго дня фестиваля — в телеграм-канале устроителей.
- Адрес: Московская область, Клинский район, деревня Боблово — Музей-заповедник Д. И. Менделеева и А. А. Блока. Усадьба Боблово
- Стоимость участия: от 150 рублей, заказать билеты можно он-лайн, доступно по Пушкинской карте
- Билеты на экспозиции, экскурсионное обслуживание и подъемы на шаре оплачиваются дополнительно
- Мероприятие рассчитано на школьников (от 6 лет) и студентов
- На ряд мероприятий необходима регистрация
- По всем вопросам звоните по телефону 8-965-252-83-94