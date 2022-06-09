Концерт группы «Ария» — 23 июня в КЦ «Зеленоград». Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты 23 июня Культурный центр (ДК) "Зеленоград" Возраст 12+

23 июня в 20:00 на сцене Культурного центра «Зеленоград» группа «Ария» представит специальную переработанную программу «Замкнутый круг NEW 2022», в которой прозвучат знаковые песни группы, а также много новых композиций, которые уже полюбились публике. Билеты от 1800 рублей можно приобрести на сайте.

Много лет группа «Ария» колесит по дорогам, как поётся в одной из их песен! Группа всегда находится в творческом поиске, благодаря которому и случился их фантастический взлёт. Сегодня культовая группа, как и прежде полна энергии, и музыканты с радостью делятся ей с огромным количеством поклонников по всему миру.

Концерты — это жизнь «Арии», это радость от встречи с самыми разными людьми и море эмоций! Год за годом продолжается этот «марафон». Города, самолёты, поезда, автографы, лица старых и новых друзей… И, хотя это похоже на «Замкнутый круг», музыканты любят это и не хотят ничего менять!

Легендарные концерты АРИИ можно с уверенностью назвать главным музыкальным событием в России в жанре хард-н-хэви. А значит, явка обязательна!

Участникам клуба друзей «Зеленоград.ру» Культурный центр дарит два пригласительных билета. Для получения билетов на спектакль необходимо быть участником клуба и заполнить форму внизу этой страницы. 21 июня мы выберем тех, кто получит билеты.

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Метки:
концерты, клуб друзей, Культурный центр (ДК) "Зеленоград"
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