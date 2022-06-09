Много лет группа «Ария» колесит по дорогам, как поётся в одной из их песен! Группа всегда находится в творческом поиске, благодаря которому и случился их фантастический взлёт. Сегодня культовая группа, как и прежде полна энергии, и музыканты с радостью делятся ей с огромным количеством поклонников по всему миру.



Концерты — это жизнь «Арии», это радость от встречи с самыми разными людьми и море эмоций! Год за годом продолжается этот «марафон». Города, самолёты, поезда, автографы, лица старых и новых друзей… И, хотя это похоже на «Замкнутый круг», музыканты любят это и не хотят ничего менять!



Легендарные концерты АРИИ можно с уверенностью назвать главным музыкальным событием в России в жанре хард-н-хэви. А значит, явка обязательна!