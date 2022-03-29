Шоу под дождём «Дышу тобой» — 2 апреля в КЦ «Зеленоград». Клуб друзей «Зеленоград.ру» и КЦ дарят билеты 2 апреля Культурный центр (ДК) "Зеленоград" Возраст 12+

2 апреля в 18:00 на сцене Культурного центра «Зеленоград» будет показано танцевальное шоу под дождём «Дышу тобой» Санкт-Петербургского театра танца «Искушение». Продолжительность — 1 час 30 минут без антракта. Билеты от 1300 рублей можно приобрести на сайте.

Как часто в отношениях с любимыми вы подходили к краю и готовы были разорвать все то, что связывало вас годами? Как часто вы задумывались о том, что нужно ценить жизнь?

В современном мире эти вопросы все чаще начинают преследовать нас. Непростая история любви, где главный актер переосмысливает свои отношения с возлюбленной. Рассказчик делится своим опытом, накипевшими обидами, о будто бы улетучившейся любви.

Но в процессе монолога он понимает, что не стоило доводить свои отношения до разрыва, чтобы понять насколько он и она были дороги друг другу. Полтора часа переживаний и ярких эмоций артисты театра передают залу с помощью пластики тел. Все действие дополнено прекрасными музыкальными композициями. В финале танцевальные номера исполняются под потоками воды.

Участникам клуба друзей «Зеленоград.ру» Культурный центр дарит два пригласительных билета. Для получения билетов на спектакль необходимо быть участником клуба и заполнить форму внизу этой страницы. 1 апреля мы выберем тех, кто получит билеты.

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Метки:
клуб друзей, шоу, Культурный центр (ДК) "Зеленоград"
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