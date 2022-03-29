Как часто в отношениях с любимыми вы подходили к краю и готовы были разорвать все то, что связывало вас годами? Как часто вы задумывались о том, что нужно ценить жизнь?



В современном мире эти вопросы все чаще начинают преследовать нас. Непростая история любви, где главный актер переосмысливает свои отношения с возлюбленной. Рассказчик делится своим опытом, накипевшими обидами, о будто бы улетучившейся любви.

Но в процессе монолога он понимает, что не стоило доводить свои отношения до разрыва, чтобы понять насколько он и она были дороги друг другу. Полтора часа переживаний и ярких эмоций артисты театра передают залу с помощью пластики тел. Все действие дополнено прекрасными музыкальными композициями. В финале танцевальные номера исполняются под потоками воды.