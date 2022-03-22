Что будет:

Праздничный концерт «Шагая по десятилетиям»

Фотосессия

Фотовыставка «Сквозь школьные годы»

Ярмарка «Школа будущего»

Сбор гостей в пятницу, 22 апреля в 15:00, корпус 142. Если вы хотите принять участие в подготовке к концерту, оказать организационную помощь, поделиться фотографиями для выставки, звоните: 8-499-734-14-76, 8-926-428-61-84

«Зеленоград.ру» готовит публикацию об истории первой в нашем городе школе и собирает воспоминания, фотографии и контакты людей, причастных к её созданию и работе: пишите нам в ватсап или телеграм 8-926-100-81-67, в сообщения вконтакта или на news@zelenograd.ru