Старейшая школа Зеленограда приглашает на юбилейную встречу выпускников 22 апреля

Первой в нашем городе школе — 842 в первом микрорайоне — исполняется 60 лет. Всех выпускников прошлых лет приглашают на «Юбилейный вечер встреч выпускников». Гостей ожидают концерт, фотосессия, праздничная фотовыставка и ярмарка.

Что будет:

  • Праздничный концерт «Шагая по десятилетиям»
  • Фотосессия
  • Фотовыставка «Сквозь школьные годы»
  • Ярмарка «Школа будущего»

Сбор гостей в пятницу, 22 апреля в 15:00, корпус 142. Если вы хотите принять участие в подготовке к концерту, оказать организационную помощь, поделиться фотографиями для выставки, звоните: 8-499-734-14-76, 8-926-428-61-84

«Зеленоград.ру» готовит публикацию об истории первой в нашем городе школе и собирает воспоминания, фотографии и контакты людей, причастных к её созданию и работе: пишите нам в ватсап или телеграм 8-926-100-81-67, в сообщения вконтакта или на news@zelenograd.ru

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
юбилей
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Оплату проезда в автобусах с помощью распознавания лица начинают тестировать в Москве. Непонятно, как ей можно будет пользоваться в часы пик Новости
Магазинам разрешили не выдавать чеки из-за дефицита чековой ленты Новости
Вместо «надувного» корта на Озерной аллее построят большой фитнес-центр Новости
Что почём в новом гастрономическом центре «Станция» на Крюковской площади Истории
Рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда» — 25 марта в Культурном центре «Зеленоград». Клуб друзей дарит билеты Афиша
Пункты вакцинации от ковида закрылись почти во всех зеленоградских поликлиниках. Остался только один Новости
Четыре экспресса «Ласточка» добавят на маршруте Москва—Тверь Новости
Магазин «Велоcеть 4sport» открылся на Центральном проспекте в 1-м микрорайоне Новости
Завершено строительство нового завода на площадке ОЭЗ «Алабушево» — компания «Резонит» будет производить здесь электронику и монтировать печатные платы Хайтек
Началось строительство школы в Голубом. Её должны построить до 2024 года Новости
Сезон проката самокатов открылся в Зеленограде Новости
Двойная польза в школе плавания Swim Shot — у неё свой бассейн в Зеленограде для свободного плавания и тренировок. Очень подробный рассказ об условиях Партнерский материал
Как в Зеленограде сделать поверку счетчиков воды — заплатить поменьше и не попасть на мошенников Гид
Международное сообщество бегунов-любителей parkrun приостановило работу в России. Но в Зеленограде забеги продолжатся Истории
Строительная компания Dinastia. Строительство домов в современном стиле под ключ для постоянного проживания Реклама
«Как-то отказались принимать в травмпункте, потому что нет полиса». Гражданка Украины — о жизни в Зеленограде во время конфликта на родине Истории
«Совокупность невежества и нежелания делать сложные операции». Почему коммунальщики обрезают деревья «на пень» и что с этим можно сделать Ответы
«Спокойно» — подбор опытного психолога под ваш запрос. Консультация онлайн Реклама
Семейный творческий фестиваль «Искусство возможностей». Регистрация участников — до 20 марта Афиша
Чем торговали в магазинах поселка Крюково в 1960-е годы — воспоминания местного жителя Николая Нибура Истории
Детскую поликлинику в 8-м микрорайоне закрывают на ремонт. Врачи переедут в другое здание Новости
В «Шереметьево» закрыта ближайшая к Зеленограду взлетная полоса — шума от самолетов станет меньше Новости
Число уток, зимующих в Зеленограде, резко выросло. Их насчитали почти в четыре раза больше, чем в прошлом году Жизнь
В 400-м «экспрессе» активизировались контролеры. Они задерживают отправление автобуса Новости
© 1997–2022 Зеленоград.ру