Первой в нашем городе школе — 842 в первом микрорайоне — исполняется 60 лет. Всех выпускников прошлых лет приглашают на «Юбилейный вечер встреч выпускников». Гостей ожидают концерт, фотосессия, праздничная фотовыставка и ярмарка.
Что будет:
- Праздничный концерт «Шагая по десятилетиям»
- Фотосессия
- Фотовыставка «Сквозь школьные годы»
- Ярмарка «Школа будущего»
Сбор гостей в пятницу, 22 апреля в 15:00, корпус 142. Если вы хотите принять участие в подготовке к концерту, оказать организационную помощь, поделиться фотографиями для выставки, звоните: 8-499-734-14-76, 8-926-428-61-84
«Зеленоград.ру» готовит публикацию об истории первой в нашем городе школе и собирает воспоминания, фотографии и контакты людей, причастных к её созданию и работе: пишите нам в ватсап или телеграм 8-926-100-81-67, в сообщения вконтакта или на news@zelenograd.ru
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