Рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда» — 25 марта в Культурном центре «Зеленоград». Клуб друзей дарит билеты 25 марта Культурный центр (ДК) "Зеленоград" Возраст 12+

25 марта в 19:00 на сцене Культурного центра «Зеленоград» будет показана Рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда». Продолжительность — 2 часа 30 минут с антрактом. Билеты от 1000 рублей можно приобрести на сайте.

Одно из наиболее известных произведений жанра «рок-опера», не нуждающееся не только в рекламе, но зачастую даже и в представлении. В 1990 году театр «Рок-опера» первым в России осуществил постановку этой оперы.

Рок-опера исполняется на русском языке в переводе Григория Кружкова и Марины Бородицкой.

В роли Иисуса Христа: Константин Скрипалёв, лауреат международного конкурса артистов мюзиклов и оперетты им. Курочкина, лауреат Всероссийских вокальных конкурсов, участник известных спектаклей и мюзиклов («Плаха», «Униженные и оскорбленные», «Бесприданница», «Безымянная звезда», «Анна Каренина», «Три мушкетера»).

В спектакле заняты ведущие артисты театра «Рок-опера»: Вячеслав Ногин, Анна Позднякова, Богдан Вивчаровский, Александр Кавин, Татьяна Ворончихина, Александр Кашапов, Роман Никитин, Вадим Рябушкин.

Участникам клуба друзей «Зеленоград.ру» Культурный центр дарит два пригласительных билета. Для получения билетов на спектакль необходимо быть участником клуба и заполнить форму внизу этой страницы. 24 марта мы выберем тех, кто получит билеты.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
концерты, клуб друзей, Культурный центр (ДК) "Зеленоград"
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Что почём в новом гастрономическом центре «Станция» на Крюковской площади Истории
Рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда» — 25 марта в Культурном центре «Зеленоград». Клуб друзей дарит билеты Афиша
Пункты вакцинации от ковида закрылись почти во всех зеленоградских поликлиниках. Остался только один Новости
Четыре экспресса «Ласточка» добавят на маршруте Москва—Тверь Новости
Магазин «Велоcеть 4sport» открылся на Центральном проспекте в 1-м микрорайоне Новости
Завершено строительство нового завода на площадке ОЭЗ «Алабушево» — компания «Резонит» будет производить здесь электронику и монтировать печатные платы Хайтек
Началось строительство школы в Голубом. Её должны построить до 2024 года Новости
Сезон проката самокатов открылся в Зеленограде Новости
Двойная польза в школе плавания Swim Shot — у неё свой бассейн в Зеленограде для свободного плавания и тренировок. Очень подробный рассказ об условиях Партнерский материал
Как в Зеленограде сделать поверку счетчиков воды — заплатить поменьше и не попасть на мошенников Гид
Международное сообщество бегунов-любителей parkrun приостановило работу в России. Но в Зеленограде забеги продолжатся Истории
Строительная компания Dinastia. Строительство домов в современном стиле под ключ для постоянного проживания Реклама
«Как-то отказались принимать в травмпункте, потому что нет полиса». Гражданка Украины — о жизни в Зеленограде во время конфликта на родине Истории
«Совокупность невежества и нежелания делать сложные операции». Почему коммунальщики обрезают деревья «на пень» и что с этим можно сделать Ответы
«Спокойно» — подбор опытного психолога под ваш запрос. Консультация онлайн Реклама
Семейный творческий фестиваль «Искусство возможностей». Регистрация участников — до 20 марта Афиша
Чем торговали в магазинах поселка Крюково в 1960-е годы — воспоминания местного жителя Николая Нибура Истории
Детскую поликлинику в 8-м микрорайоне закрывают на ремонт. Врачи переедут в другое здание Новости
В «Шереметьево» закрыта ближайшая к Зеленограду взлетная полоса — шума от самолетов станет меньше Новости
Число уток, зимующих в Зеленограде, резко выросло. Их насчитали почти в четыре раза больше, чем в прошлом году Жизнь
В 400-м «экспрессе» активизировались контролеры. Они задерживают отправление автобуса Новости
Мужчина под наркотиками пытался прорваться в школу. Охранник нажал тревожную кнопку и побежал за нарушителем (видео) Новости
Пьяный пассажир напал на водителя автобуса. Он не желал платить за проезд Новости
Продуктовые ярмарки загибаются. Может, переделать их во что-то полезное? У нас есть идея Истории
© 1997–2022 Зеленоград.ру