25 марта в 19:00 на сцене Культурного центра «Зеленоград» будет показана Рок-опера «Иисус Христос — суперзвезда». Продолжительность — 2 часа 30 минут с антрактом. Билеты от 1000 рублей можно приобрести на сайте.
Одно из наиболее известных произведений жанра «рок-опера», не нуждающееся не только в рекламе, но зачастую даже и в представлении. В 1990 году театр «Рок-опера» первым в России осуществил постановку этой оперы.
Рок-опера исполняется на русском языке в переводе Григория Кружкова и Марины Бородицкой.
В роли Иисуса Христа: Константин Скрипалёв, лауреат международного конкурса артистов мюзиклов и оперетты им. Курочкина, лауреат Всероссийских вокальных конкурсов, участник известных спектаклей и мюзиклов («Плаха», «Униженные и оскорбленные», «Бесприданница», «Безымянная звезда», «Анна Каренина», «Три мушкетера»).
В спектакле заняты ведущие артисты театра «Рок-опера»: Вячеслав Ногин, Анна Позднякова, Богдан Вивчаровский, Александр Кавин, Татьяна Ворончихина, Александр Кашапов, Роман Никитин, Вадим Рябушкин.
Участникам клуба друзей «Зеленоград.ру» Культурный центр дарит два пригласительных билета. Для получения билетов на спектакль необходимо быть участником клуба и заполнить форму внизу этой страницы. 24 марта мы выберем тех, кто получит билеты.