Одно из наиболее известных произведений жанра «рок-опера», не нуждающееся не только в рекламе, но зачастую даже и в представлении. В 1990 году театр «Рок-опера» первым в России осуществил постановку этой оперы.

Рок-опера исполняется на русском языке в переводе Григория Кружкова и Марины Бородицкой.

В роли Иисуса Христа: Константин Скрипалёв, лауреат международного конкурса артистов мюзиклов и оперетты им. Курочкина, лауреат Всероссийских вокальных конкурсов, участник известных спектаклей и мюзиклов («Плаха», «Униженные и оскорбленные», «Бесприданница», «Безымянная звезда», «Анна Каренина», «Три мушкетера»).

В спектакле заняты ведущие артисты театра «Рок-опера»: Вячеслав Ногин, Анна Позднякова, Богдан Вивчаровский, Александр Кавин, Татьяна Ворончихина, Александр Кашапов, Роман Никитин, Вадим Рябушкин.