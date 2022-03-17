Вы любите петь, танцевать, декламировать, выступать, но не знаете, с чего начать карьеру в шоу-бизнесе? Конкурс «Искусство возможностей» — с места в карьеру!

Участвовать могут дети, дети с родителями, целые семьи. Можно выступать в одной или нескольких номинациях. Соревнования пройдут в номинациях «Вокал», «Хореография» и «Сценическое слово». Участие в конкурсе бесплатное.

Финалистов ждут выступления летом на концертных площадках Москвы, мастер-классы с опытными педагогами в августе-октябре 2022 года, а также участие в финальном грандиозном концерте в октябре 2022 года в КЗ «Космос».

Заявку можно подать на сайте фестиваля.