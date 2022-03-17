«Объединение многодетных семей города Москвы» приглашает семьи с детьми участвовать в творческом фестивале «Искусство возможностей». Фестиваль состоит из конкурсов, мастер-классов, «Уроков звёздного наставничества» и финального грандиозного концерта. Отборочные туры стартуют 21 марта.
Вы любите петь, танцевать, декламировать, выступать, но не знаете, с чего начать карьеру в шоу-бизнесе? Конкурс «Искусство возможностей» — с места в карьеру!
Участвовать могут дети, дети с родителями, целые семьи. Можно выступать в одной или нескольких номинациях. Соревнования пройдут в номинациях «Вокал», «Хореография» и «Сценическое слово». Участие в конкурсе бесплатное.
Финалистов ждут выступления летом на концертных площадках Москвы, мастер-классы с опытными педагогами в августе-октябре 2022 года, а также участие в финальном грандиозном концерте в октябре 2022 года в КЗ «Космос».
Заявку можно подать на сайте фестиваля.
- Заявки на участие принимаются до 20 марта
- Очный отборочный тур в Зеленограде пройдёт в детской музыкальной школе им. М.П. Мусоргского (улица Юности, дом 7) — 1 апреля в 18:00
- Отборочные туры в округах Москвы — с 20 марта по 8 апреля