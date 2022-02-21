Клуб друзей приглашает на лекцию специалиста в области арбористики, дендрологии и садоводства Дмитрия Звонки. Озеленение — острая тема для многих. Все ли деревья следует сохранять? Какие ошибки допускают в процессе ухода? Как помочь деревьям? Лекция состоится 27 февраля в зале-гостиной библиотеки в корпусе 607А. Начало в 13:00. Продолжительность встречи — четыре часа.
Дмитрий Звонка учился по специальности «инженер лесного и садово-паркового хозяйства». Работал в Рослесозащите с 1993 по 2000. С 2016 по 2019 был главным садовником ВДНХ и парка «Останкино». Преподаёт с 2002 года. Основатель компаний «Treedoctor» и «Заокские питомники».
В рамках лекции Дмитрий постарается рассказать максимум информации о том, что люди могут сделать хорошего для растений. Анатомия, физиология, морфология, биохимия и удобрение. Зачем дереву корни, листья, ветки и ствол. Как они растут, как их сажать, как ухаживать, как поливать, как обрезать. Как спасти. Как деревья умирают и от чего. Ориентировочная продолжительность встречи — четыре часа.
Специальный гость лекции — доктор Стивен Ф. Дуглас (Мичиганский университет).
Для участников клуба участие в мероприятии бесплатное. Для тех, кто ещё не вступил в наш клуб друзей — 300 рублей. Для пенсионеров и студентов вузов — 150 рублей.
Необходима предварительная запись через форму на этой странице — количество мест ограничено. После регистрации мы пришлём вам ссылку для онлайн оплаты.