Дмитрий Звонка учился по специальности «инженер лесного и садово-паркового хозяйства». Работал в Рослесозащите с 1993 по 2000. С 2016 по 2019 был главным садовником ВДНХ и парка «Останкино». Преподаёт с 2002 года. Основатель компаний «Treedoctor» и «Заокские питомники».

В рамках лекции Дмитрий постарается рассказать максимум информации о том, что люди могут сделать хорошего для растений. Анатомия, физиология, морфология, биохимия и удобрение. Зачем дереву корни, листья, ветки и ствол. Как они растут, как их сажать, как ухаживать, как поливать, как обрезать. Как спасти. Как деревья умирают и от чего. Ориентировочная продолжительность встречи — четыре часа.

Специальный гость лекции — доктор Стивен Ф. Дуглас (Мичиганский университет).