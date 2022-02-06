«По тонкому льду» — это научно-популярная картина о природе и взаимодействии с ней научного мира. Об изменении климата на планете, наблюдениях ученых за таянием вечной мерзлоты в Российской Арктике. Съемочная группа смогла добраться до самых труднодоступных мест, чтобы показать масштабность тех преобразований, которые обычный человек не замечает.

Полуостров Ямал. Ненцы, вечные странники тундры, мигрируют между летними и зимними пастбищами, преодолевая препятствия. Еще несколько лет назад зимой не было опасности, что лед может сломаться, люди и олени окажутся под водой. А теперь температура часто не опускается ниже 30 градусов, всего 10 бывает. Глобальное потепление в Арктике. Изменений немало. Речки стали мелеть. Появились новые растения. Мир теперь не будет прежним.

Единственный в России премьерный показ фильма состоится в понедельник, 7 февраля, в киноконцертном зале Культурного центра «Зеленоград». Начало в 19:00.

На премьере будет присутствовать зеленоградец Владимир Филиппов, оператор картины и продюсер киностудии «Алтайфильм». Владимир расскажет о том, как снимался фильм, о трудностях съемок в российской Арктике и нюансах изменения климата, а также ответит на вопросы зрителей.