«По тонкому льду» — это научно-популярная картина о природе и взаимодействии с ней научного мира. Об изменении климата на планете, наблюдениях ученых за таянием вечной мерзлоты в Российской Арктике. Съемочная группа смогла добраться до самых труднодоступных мест, чтобы показать масштабность тех преобразований, которые обычный человек не замечает.
Полуостров Ямал. Ненцы, вечные странники тундры, мигрируют между летними и зимними пастбищами, преодолевая препятствия. Еще несколько лет назад зимой не было опасности, что лед может сломаться, люди и олени окажутся под водой. А теперь температура часто не опускается ниже 30 градусов, всего 10 бывает. Глобальное потепление в Арктике. Изменений немало. Речки стали мелеть. Появились новые растения. Мир теперь не будет прежним.
Единственный в России премьерный показ фильма состоится в понедельник, 7 февраля, в киноконцертном зале Культурного центра «Зеленоград». Начало в 19:00.
На премьере будет присутствовать зеленоградец Владимир Филиппов, оператор картины и продюсер киностудии «Алтайфильм». Владимир расскажет о том, как снимался фильм, о трудностях съемок в российской Арктике и нюансах изменения климата, а также ответит на вопросы зрителей.
Картина «По тонкому льду» выиграла более десяти престижных европейских фестивалей. В сентябре 2021 года получила Гран-при Байкальского международного кинофестиваля «Человек и Природа» имени В. Г. Распутина (Иркутск). Фильм был снят в 2019 году немецко-российской киностудией «Алтайфильм», уже много лет работающей в России в сфере съемок дикой природы, под творческим началом режиссера Генри Микса. На протяжении последних пяти лет «Алтайфильм» плодотворно сотрудничает с зеленоградской студией технологий воздушных съемок TVS.aero. За эти годы сформировалось замечательное международное партнерство профессионалов, работы которых с успехом расходятся многими копиями по всему миру.---
Режиссер: Генри Микс, оператор, режиссер, сценарист, продюсер. Снимает дикую природу более 15 лет. Создал цикл фильмов «Россия от края до края»
Продюсеры: Генри Микс, Владимир Филиппов
Операторы: Владимир Филиппов, Боас Шварц
Место проведения: г. Зеленоград, Центральная площадь, д. 1, КЦ «Зеленоград».
Дата мероприятия: 7 февраля, 19:00.
Стоимость: вход бесплатный с обязательной регистрацией.
Безопасность: гости 60+ могут посещать общественные мероприятия только при предъявлении QR-кода.
Изменение климата на планете уже длительное время будоражит умы ученых и экологов всего мира. На протяжении многих лет ведутся статистические наблюдения за стремительным таянием вечной мерзлоты в Российской Арктике. Там, где раньше была бескрайняя тайга, сейчас появляются глубокие каньоны, обнажающие слои земли, долгое время скрывавшей те формы жизни, которые жили много миллионов лет назад. Доселе неизвестные науке микробы похожи на гигантский вирус, который содержит в 8000 раз больше генетического материала, чем все известные вирусы. Спящий зародыш снова ожил, но его патогенный потенциал для ныне живущих людей до сих пор неизвестен.
Под действием таяния из глубин земли начинает выходить метан, и почва в тундре буквально взрывается, образовывая огромные воронки, дышащие газом: метан имеет в 30 раз более сильный парниковый эффект, чем углекислый газ. Уровень воды в реках Сибири упал до критических отметок, а некоторые места, где когда-то росли деревья, превращаются в Сахару. Лесные пожары проносятся над тайгой каждый год, и, некогда закрытый льдами Северный путь становится судоходным. По мнению ученых переломный момент был достигнут уже много лет назад. В Российской Арктике открылся ящик Пандоры.
На карту поставлено будущее многих популяций диких животных. Северные олени меняют свою ежегодную миграцию. Отрезанные от ледовых полей, в поисках хоть какой-то пищи, белые медведи бродят по поселкам и даже городам. Скорость размножения редкой арктической белой чайки стремительно снижается. Влияние потепления климата ставит под вопрос и образ жизни оленеводов русской Арктики.
Владимир Филиппов — член Русского географического общества, фотограф, воздушный и наземный видеооператор, альпинист, пилот малой авиации (паралет, дельталет, самолет), кандидат в мастера спорта по парапланеризму, старший инструктор летной школы, основатель студии технологий воздушных съемок TVS.aero, продюсер и представитель немецко-российской киностудии «Алтайфильм». Участвовал во многих экспедициях по труднодоступным местам мира, где осуществлял полеты и съемки с воздуха в экстремальных условиях. Начиная с 2011 года — профессиональный пилот и оператор мультикоптеров (дронов).