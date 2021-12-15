Спектакль, созданный по мотивам детских произведений Александра Сергеевича Пушкина, восхищает гармоничным сочетанием классики и современных технологий. Благодаря спецэффектам сцена становится волшебным миром, где зелёный дуб со златой цепью в мгновение ока превращается то в мрачное подземелье Кощея, то в логово бабы Яги, то в Царство Цветов или таинственный лес, где живёт добрый волшебник, Старичок Боровичок.



В невероятном представлении любимые персонажи книг оживают, цветные сны становятся явью, небылицы — былью, а добрые фантазии — реальностью. Яркие костюмы, фантастический грим, масштабные декорации, музыкальные номера, эффектные трюки и игра актёров позволяют забыть о том, что сказка — лишь вымысел.

Вместе с героями мюзикла зритель отправляется в путешествие по трём царствам, в которых разворачивается жаркая борьба света и тьмы. Но бояться не стоит! Злодеи Лукоморья по-своему обаятельны, забавны и слегка наивны. Красны девицы и храбры молодцы непременно сумеют перехитрить незадачливых сказочных пакостников. А это значит, что добро восторжествует, и публику ждёт яркий, вдохновляющий и, безусловно, счастливый финал!