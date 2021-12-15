Мюзикл «Лукоморье». Новогоднее представление в Культурном центре «Зеленоград». Клуб друзей «Зеленоград.ру» и КЦ дарят билеты 28 декабря - 5 января Культурный центр (ДК) "Зеленоград" Возраст 3+

28-30 декабря 2021 года и 3 и 5 января 2022 года в 12:00 на сцене Культурного центра «Зеленоград» будет показан детский новогодний мюзикл «Лукоморье». Продолжительность спектакля — 1 час 30 минут без антракта. Билеты от 900 рублей можно приобрести на сайте.
Данное мероприятие проходит в формате COVID-FREE: посетителям старше 18 лет, помимо билета, необходимо будет предъявить паспорт с соответствующим ему QR-кодом.

Спектакль, созданный по мотивам детских произведений Александра Сергеевича Пушкина, восхищает гармоничным сочетанием классики и современных технологий. Благодаря спецэффектам сцена становится волшебным миром, где зелёный дуб со златой цепью в мгновение ока превращается то в мрачное подземелье Кощея, то в логово бабы Яги, то в Царство Цветов или таинственный лес, где живёт добрый волшебник, Старичок Боровичок.

В невероятном представлении любимые персонажи книг оживают, цветные сны становятся явью, небылицы — былью, а добрые фантазии — реальностью. Яркие костюмы, фантастический грим, масштабные декорации, музыкальные номера, эффектные трюки и игра актёров позволяют забыть о том, что сказка — лишь вымысел.

Вместе с героями мюзикла зритель отправляется в путешествие по трём царствам, в которых разворачивается жаркая борьба света и тьмы. Но бояться не стоит! Злодеи Лукоморья по-своему обаятельны, забавны и слегка наивны. Красны девицы и храбры молодцы непременно сумеют перехитрить незадачливых сказочных пакостников. А это значит, что добро восторжествует, и публику ждёт яркий, вдохновляющий и, безусловно, счастливый финал!

Участникам клуба друзей «Зеленоград.ру» Культурный центр дарит два пригласительных билета на показ 3 января в 12.00. Для получения билетов необходимо быть участником клуба и заполнить форму внизу этой страницы. 30 декабря мы выберем тех, кто получит билеты.

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Метки:
дети, клуб друзей, новый год, Культурный центр (ДК) "Зеленоград"
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