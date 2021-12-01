23 декабря в 19:00 на сцене Культурного центра «Зеленоград» будет показано танцевальное шоу под дождём «Мужчина и женщина» Санкт-Петербургского театра танца «Искушение». Продолжительность — 1 час 30 минут без антракта. Билеты от 1500 рублей можно приобрести на сайте.
С самого сотворения мира между мужчиной и женщиной пробегали искры, раздувавшие ослепительное пламя. И с того момента они пытаются найти ответы на вечные вопросы. Уже совсем скоро Искушение поставит точку.
Энергия и драйв, юмор и позитив, романтика и любовь! Что может быть лучше? Только танцы под дождём! Финальные номера исполняются под потоками воды.
«Это истории и размышления, выраженные словами и пластикой тела. Это огненная страсть и безмятежность. Это холодный рассудок и всепоглощающие чувства. Это слова, проникающие в душу, и безмолвная пластика тела. Это сила против слабости. Это мужчина и женщина», — так описывает шоу режиссёр проекта Рустам Надыршин.
Участникам клуба друзей «Зеленоград.ру» Культурный центр дарит два пригласительных билета. Для получения билетов на спектакль необходимо быть участником клуба и заполнить форму внизу этой страницы. 20 декабря мы выберем тех, кто получит билеты.