С самого сотворения мира между мужчиной и женщиной пробегали искры, раздувавшие ослепительное пламя. И с того момента они пытаются найти ответы на вечные вопросы. Уже совсем скоро Искушение поставит точку.



Энергия и драйв, юмор и позитив, романтика и любовь! Что может быть лучше? Только танцы под дождём! Финальные номера исполняются под потоками воды.

«Это истории и размышления, выраженные словами и пластикой тела. Это огненная страсть и безмятежность. Это холодный рассудок и всепоглощающие чувства. Это слова, проникающие в душу, и безмолвная пластика тела. Это сила против слабости. Это мужчина и женщина», — так описывает шоу режиссёр проекта Рустам Надыршин.