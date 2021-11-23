ОЭЗ «Технополис «Москва» и НИУ МИЭТ запускают серию вечеров воспоминаний людей, внёсших значительный вклад в развитие отечественной микроэлектроники. 25 ноября приглашают родных, коллег, друзей и всех, кто интересуется историей Зеленограда и готов вспомнить этапы становления отечественной микроэлектроники. Начало в 16:00 на площадке «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис Москва» по адресу: Зеленоград, улица Лукина, дом 14 строение 1.