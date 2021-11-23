Взлет и падение двух американских шпионов, которые создали Зеленоград
ОЭЗ «Технополис «Москва» и НИУ МИЭТ запускают серию вечеров воспоминаний людей, внёсших значительный вклад в развитие отечественной микроэлектроники. 25 ноября приглашают родных, коллег, друзей и всех, кто интересуется историей Зеленограда и готов вспомнить этапы становления отечественной микроэлектроники. Начало в 16:00 на площадке «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис Москва» по адресу: Зеленоград, улица Лукина, дом 14 строение 1.
На первой встрече вспомним:
- Леонида Николаевича Преснухина, основателя МИЭТа, возглавлявшего его более 20 лет, члена-корреспондента АН СССР, заслуженного деятеля науки и техники, лауреата государственной премии СССР, автора около 300 научных работ;
- Виталия Дмитриевича Вернера, второго ректора МИЭТ, основателя Государственного научного центра «НПК Технологический центр», Кавалер ордена Трудового Красного Знамени, ордена Дружбы народов, ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, лауреат премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники;
- Юрия Васильевича Копаева, академика РАН, основателя научного направления физики твердого тела, возглавлявшего одного из отделений ФИАН.
Специально для мероприятия музей истории МИЭТ предоставит тематические экспонаты из фонда.
Уточнить детали встречи и подтвердить присутствие можно по эл. адресу mroshchupkin@technomoscow.ru и по телефону 8-969-195-55-50.
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