Рок-опера «Юнона и Авось» — 12 декабря в Культурном центре «Зеленоград». Клуб друзей «Зеленоград.ру» и КЦ дарят билеты 12 декабря Культурный центр (ДК) "Зеленоград" Возраст 12+

12 декабря в 19:00 на сцене Культурного центра «Зеленоград» будет показана рок-опера «Юнона и Авось». Продолжительность спектакля — 1 час 20 минут без антракта. Билеты от 1000 рублей можно приобрести на сайте.

«Юнона и Авось» — самая известная рок-опера на российской сцене. Авторы — выдающийся русский композитор Алексей Рыбников и поэт Андрей Вознесенский. Премьера рок-оперы состоялась в 1981 году на сцене Московского театра имени Ленинского комсомола, где она вот уже более 30 лет идёт с неизменным успехом.

В 2013 году постановку в авторской версии осуществил Государственный театр под руководством Народного артиста РФ, Лауреата Государственной премии РФ, композитора Алексея Рыбникова. Главный акцент сделан на музыкальную составляющую спектакля. Вокальные номера поставлены певицей, заслуженной артисткой РФ Жанной Рождественской, первой исполнительницей главных партий в рок-операх Алексея Рыбникова и многих знаменитых шлягеров советского кино («Позвони мне, позвони», «Песня гадалки»). Великолепные хореографические номера в постановке Жанны Шмаковой (хореограф-постановщик мюзиклов «Буратино», «Продюсеры», «Иствикские ведьмы», рок-оперы «Хоакин Мурьета») делают рок-оперу ярким незабываемым зрелищем.

В роли графа Николая Резанова — братья Никита и Александр Поздняковы, успешные участники проекта «Голос», актер Театра и кино Николай Дроздовский. Роль Кончиты исполняют Светлана Бакаева, Анна Март, Елизавета Виноградова. Также в спектакле задействованы ведущие актеры театра Алексея Рыбникова Екатерина Кульчицкая, Николай Лютов, Ив Набиев (победитель проекта «Успех», канал СТС), Мария Савина, Егор Николаев, Леонид Сивец и другие.

Участникам клуба друзей «Зеленоград.ру» Культурный центр дарит два пригласительных билета. Для получения билетов на спектакль необходимо быть участником клуба и заполнить форму внизу этой страницы. 9 декабря мы выберем тех, кто получит билеты.

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Метки:
театр, клуб друзей, Культурный центр (ДК) "Зеленоград"
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