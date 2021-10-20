Спектакль «Один день из жизни маленького негодника» 6 ноября в КЦ «Зеленоград» — Клуб друзей «Зеленоград.ру» и театр дарят билеты 6 ноября 12:00 Культурный центр (ДК) "Зеленоград" Возраст 7+

Московский детский музыкальный театр «А-Я» приглашает детей и взрослых 6 ноября на музыкальный спектакль «Один день из жизни маленького негодника» по мотивам «Вредных советов» Григория Остера. Начало спектакль в 12:00. Стоимость билетов от 700 до 1200 рублей. Приобрести билеты можно на сайте Культурного центра.

Оказывается, в один день жизни ребёнка может произойти множество интересных, смешных и неоднозначных событий. Сюжет построен на различных ситуациях, в которые попадают ребята и все эти ситуации позаимствованы из «Вредных советов» Григория Остера.
Театр приглашает самых послушных детей посмеяться, вспомнив задорные стихи, а самых непослушных родителей — взглянуть на этот день глазами ребенка.

Участникам клуба друзей «Зеленоград.ру» театр «А-Я» дарит три пригласительных билета на два лица. Для получения билетов на спектакль необходимо быть участником клуба и заполнить форму внизу этой страницы. 4 ноября мы выберем тех, кто получит билеты.

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Метки:
театр, клуб друзей, Культурный центр (ДК) "Зеленоград"
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Спектакль «Один день из жизни маленького негодника» 6 ноября в КЦ «Зеленоград» — Клуб друзей «Зеленоград.ру» и театр дарят билеты Афиша
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