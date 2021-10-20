Оказывается, в один день жизни ребёнка может произойти множество интересных, смешных и неоднозначных событий. Сюжет построен на различных ситуациях, в которые попадают ребята и все эти ситуации позаимствованы из «Вредных советов» Григория Остера.

Театр приглашает самых послушных детей посмеяться, вспомнив задорные стихи, а самых непослушных родителей — взглянуть на этот день глазами ребенка.

Участникам клуба друзей «Зеленоград.ру» театр «А-Я» дарит три пригласительных билета на два лица. Для получения билетов на спектакль необходимо быть участником клуба и заполнить форму внизу этой страницы. 4 ноября мы выберем тех, кто получит билеты.