Трио Дмитрия Яковлева в составе:

Дмитрий Яковлев — фортепиано;

Юрий Пропалов — ударные инструменты;

Игорь Кондур — контрабас.



Дмитрий Яковлев — участник российских и зарубежных джазовых фестивалей, в том числе фестивалей Montreux Jazz Festival и Эрмитаж джаз; участник ансамбля классического джаза Валерия Киселёва с филармоническими и клубными концертами, проектами на ТВ «Культура».

Дмитрий Яковлев играл концерты и турне с американскими джазовыми вокалистами: Vuyo Sotache ,Cleveland Watkiss, Mala Waldron, Tecora Rogers, Dvora Davis ,Tabitha King.

С Людмилой Сваровской в качестве аранжировщика, композитора и пианиста были записаны проекты с участием струнного квартета, гобоя и фагота.

Диск прошёл лонг-лист в номинации на Грэмми.