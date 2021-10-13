Филармонический концерт «В джазовой палитре» — 17 октября в детской музыкальной школе на Панфиловском проспекте 17 октября 17:00 Детская музыкальная школа № 71 Возраст 8+

17 октября в Концертном зале Детской музыкальной школы № 71 на Панфиловском проспекте, состоится выступление трио Дмитрия Яковлева с концертной программой «В джазовой палитре». Начало в 17:00. Стоимость билета 600 рублей. Билет можно купить по ссылке

Трио Дмитрия Яковлева в составе:
Дмитрий Яковлев — фортепиано;
Юрий Пропалов — ударные инструменты;
Игорь Кондур — контрабас.

Дмитрий Яковлев — участник российских и зарубежных джазовых фестивалей, в том числе фестивалей Montreux Jazz Festival и Эрмитаж джаз; участник ансамбля классического джаза Валерия Киселёва с филармоническими и клубными концертами, проектами на ТВ «Культура».
Дмитрий Яковлев играл концерты и турне с американскими джазовыми вокалистами: Vuyo Sotache ,Cleveland Watkiss, Mala Waldron, Tecora Rogers, Dvora Davis ,Tabitha King.
С Людмилой Сваровской в качестве аранжировщика, композитора и пианиста были записаны проекты с участием струнного квартета, гобоя и фагота.
Диск прошёл лонг-лист в номинации на Грэмми.

В программе концерта классические джазовые произведения и авторские композиции

  • Bolivia (С.Уолтон)
  • Polka Dots and Moonbeams (Д.Бёрк — Д.Ван Хьюзен)
  • Мимолётность. (Д.Яковлев)
  • Mona Lisa (Р.Эванс-Д.Ливингстон) — It’s Been a Long ,Long Time (С.Кан-Ж.Стайн)
  • Latinda. (Д.Яковлев)
  • Рисунок в цвете ре (Д.Яковлев)
  • If I Should Lose You (Л.Робин-Р.Рейнджер)
  • Gentle Rain (М.Дуби-Л.Бонфа)
  • Armandos Rhumba (Ч.Кориа)
  • Blues for Palace (Д.Яковлев)

Armandos Rumba. Дмитрий Яковлев (рояль), Георгий Яшагашвили (гитара), Игорь Иванушкин (контрабас), Игорь Игнатов (ударные). Джаз-кафе «Эссе» (Москва) 07.11.2018.
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Метки:
культура, концерты, панфиловский проспект, музыкальная школа, Детская музыкальная школа № 71
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