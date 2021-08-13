Программа

Поствандализм

LOW DOWN

GlafiraBAND

Влад Жигалов (группа «Аэроглиф»)

Prilepsky

NebezBand

KRASOCHNOBLEDNO

Космос на потолке

Также, будет работать фандомная ярмарка аниме товаров, на которой можно приобрести авторскую атрибутику по известным аниме, играм, комиксам, фильмам и мультфильмам.

Воркшоп с мастер-классами начнет работу с 15 до 18, а сцена — с 16 до 21.