Арт-фестиваль акустической и живой музыки «Лампа» — 21 августа на набережной озера Сенеж 21 августа 15:00 Солнечногорский район, озеро Сенеж

21 августа в 15:00 в Солнечногорске на набережной озера Сенеж пройдет четвертый ежегодный арт-фестиваль акустической и живой музыки «Лампа». Кроме музыки: мастер-классы, ярмарка, фотозона. Вход бесплатный

Программа

  • Поствандализм
  • LOW DOWN
  • GlafiraBAND
  • Влад Жигалов (группа «Аэроглиф»)
  • Prilepsky
  • NebezBand
  • KRASOCHNOBLEDNO
  • Космос на потолке

Также, будет работать фандомная ярмарка аниме товаров, на которой можно приобрести авторскую атрибутику по известным аниме, играм, комиксам, фильмам и мультфильмам.

Воркшоп с мастер-классами начнет работу с 15 до 18, а сцена — с 16 до 21.

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Метки:
фестиваль, солнечногорск, озеро сенеж, Солнечногорский район, озеро Сенеж
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