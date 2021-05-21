Студия танцев и йоги «Феникс»: спонсор темы
Турслет для семей с детьми — 29 мая 29 мая 10:00

Cоревнование «Туристический слет» пройдет в Зеленограде 29 мая. В нем могут участвовать семьи с детьми до 12 лет, возраст взрослых не ограничен.

В этих соревнованиях участвуют команды от управ районов, но им может не хватить людей, поэтому принять участие приглашают и жителей города. Можно записаться в команду любого из районов Зеленограда по телефонам:

  • «Талисман» (Савелки) — 8-499-735-98-90
  • «Заря» (Матушкино) — 8-499-736-43-10, 8-925-302-56-11
  • «Энергия» (Силино) — 8-499-731-52-20, корпус 1116
  • «Славяне» (Старое Крюково) — 8-499-729-70-71
  • «Фаворит» (Крюково) — 8-499-733-41-44

Программа соревнований

Расписание

  • 10:00 — 10:45 — регистрация участников
  • 11:00 — старт
  • 13:00 — окончание соревнований

Место проведения: лесопарковая зона в 5 микрорайоне, ориентир — «Поляна сказок» между 1 и 5 микрорайонами.

Каждая команда должна состоять из трех человек (мама, папа, ребенок), от каждой управы будет выступать по четыре команды: по одной на каждую из возрастных категорий ребенка:

  • до 6 лет
  • 7-8 лет
  • 9-10 лет
  • 11-12 лет

Победителем станет команда, которая пройдет маршрут за минимальное время. На турслет нужно одеться по погоде и быть в спортивной обуви.

Материалы о спорте, фитнесе, танцах и йоге редакции Зеленоград.ру помогает делать Студия танцев и йоги «Феникс» - уютная студия для детей и взрослых, где все занятия проходят в мини-группах по пять человек. Есть индивидуальные занятия и почасовая аренда зала. Скидки новым и постоянным клиентам, стоимость абонементов 1900-5000 рублей. Адрес: Зеленоград, корпус 454. Телефон: 8-985-462-78-37. Каждому подписавшемуся на аккаунт Студии в ВК, инстаграме или ютьюбе - скидка 10% на первый абонемент
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Метки:
дети, спорт, соревнования, микрорайон 5, туристический слёт
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