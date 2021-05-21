Программа соревнований

Расписание

10:00 — 10:45 — регистрация участников

11:00 — старт

13:00 — окончание соревнований

Место проведения: лесопарковая зона в 5 микрорайоне, ориентир — «Поляна сказок» между 1 и 5 микрорайонами.

Каждая команда должна состоять из трех человек (мама, папа, ребенок), от каждой управы будет выступать по четыре команды: по одной на каждую из возрастных категорий ребенка:

до 6 лет

7-8 лет

9-10 лет

11-12 лет

Победителем станет команда, которая пройдет маршрут за минимальное время. На турслет нужно одеться по погоде и быть в спортивной обуви.