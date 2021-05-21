Cоревнование «Туристический слет» пройдет в Зеленограде 29 мая. В нем могут участвовать семьи с детьми до 12 лет, возраст взрослых не ограничен.
В этих соревнованиях участвуют команды от управ районов, но им может не хватить людей, поэтому принять участие приглашают и жителей города. Можно записаться в команду любого из районов Зеленограда по телефонам:
- «Талисман» (Савелки) — 8-499-735-98-90
- «Заря» (Матушкино) — 8-499-736-43-10, 8-925-302-56-11
- «Энергия» (Силино) — 8-499-731-52-20, корпус 1116
- «Славяне» (Старое Крюково) — 8-499-729-70-71
- «Фаворит» (Крюково) — 8-499-733-41-44
Расписание
- 10:00 — 10:45 — регистрация участников
- 11:00 — старт
- 13:00 — окончание соревнований
Место проведения: лесопарковая зона в 5 микрорайоне, ориентир — «Поляна сказок» между 1 и 5 микрорайонами.
Каждая команда должна состоять из трех человек (мама, папа, ребенок), от каждой управы будет выступать по четыре команды: по одной на каждую из возрастных категорий ребенка:
- до 6 лет
- 7-8 лет
- 9-10 лет
- 11-12 лет
Победителем станет команда, которая пройдет маршрут за минимальное время. На турслет нужно одеться по погоде и быть в спортивной обуви.