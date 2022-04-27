Условия участия в акции

Третий год подряд «Лес Победы» проходит под эгидой международной акции «Сад Памяти», в рамках которой планируют посадить 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших во время Великой Отечественной войны. Площадки акции отмечены на геопортале Подмосковья. Для каждого участка указаны контакты ответственных лиц, у которых можно уточнить дату и время посадок и другие подробности.

Любой желающий может приехать на выбранную площадку и принять участие в акции. Достаточно быть в подходящей обуви и одежде. Организаторы выдадут и саженцы, и инструменты.

Дата проведения акции — 30 апреля. Время начала на центральной площадке — 11:00.