Более 600 саженцев сирени, липы, клена и яблони высадят вокруг Зеленограда, на территории Солнечногорского округа в субботу 30 апреля в 11:00. Саженцы будут выданы на месте. К участию приглашаются все желающие. Рассказываем о местах посадки.
Андреевка (55.982863, 37.137363) — вдоль пешеходной дорожки от дома № 9, Староандреевский тупик до улицы Жилинской
Брехово — деревня Брехово, мкр. Школьный (дворовая территория корп. № 7), ТУ Кутузовское
Менделеево (56.041888, 37.229976) — посёлок Менделеево, по улице Левобережная
Ржавки (56.016419, 37.217668) — посёлок Ржавки
Поварово (56.074021, 37.051930) — улица Дзержинского дом № 1, вблизи церкви Рождества Пресвятой Богородицы
Тимоново (56.226800, 37.030300) — территория вблизи мемориала Великой Отечественной войны
ТУ Соколовское (56.080899, 36.913517) — деревня Новая, вблизи дома 29
Пикино (55.990657, 37.323705) — мемориальное захоронение в деревне Пикино
Черная Грязь (55.976951, 37.303910) — монумент в честь подвига сотрудников милиции в деревне Черная Грязь
Горки (56.160878, 36.756094) — деревня Горки, вблизи братской могилы, ТУ Кривцовское
Радумля — деревня Радумля, мкр. Механического завода №1 (вблизи пруда), ТУ Пешковское
ТУ Смирновское (56.252486, 36.996202) — деревня Новое, вблизи братской могилы
Третий год подряд «Лес Победы» проходит под эгидой международной акции «Сад Памяти», в рамках которой планируют посадить 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших во время Великой Отечественной войны. Площадки акции отмечены на геопортале Подмосковья. Для каждого участка указаны контакты ответственных лиц, у которых можно уточнить дату и время посадок и другие подробности.
Любой желающий может приехать на выбранную площадку и принять участие в акции. Достаточно быть в подходящей обуви и одежде. Организаторы выдадут и саженцы, и инструменты.
Дата проведения акции — 30 апреля. Время начала на центральной площадке — 11:00.
Почему в своих районах такие посадки не устраивают?
«Там воды по колено, грязь, борозды глубокие. Мы 39 тысяч саженцев не посадим, а похороним».
неталл.ru/society/ochevidec/1182100.html