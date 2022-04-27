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Более шестисот деревьев посадят на акции «Лес Победы» 30 апреля вблизи Зеленограда. Рассказываем, как принять участие 27.04.2022 ZELENOGRAD.RU

Более 600 саженцев сирени, липы, клена и яблони высадят вокруг Зеленограда, на территории Солнечногорского округа в субботу 30 апреля в 11:00. Саженцы будут выданы на месте. К участию приглашаются все желающие. Рассказываем о местах посадки.

Где можно посадить дерево

Андреевка (55.982863, 37.137363) — вдоль пешеходной дорожки от дома № 9, Староандреевский тупик до улицы Жилинской

Брехово — деревня Брехово, мкр. Школьный (дворовая территория корп. № 7), ТУ Кутузовское

Менделеево (56.041888, 37.229976) — посёлок Менделеево, по улице Левобережная

Ржавки (56.016419, 37.217668) — посёлок Ржавки

Поварово (56.074021, 37.051930) — улица Дзержинского дом № 1, вблизи церкви Рождества Пресвятой Богородицы

Тимоново (56.226800, 37.030300) — территория вблизи мемориала Великой Отечественной войны

ТУ Соколовское (56.080899, 36.913517) — деревня Новая, вблизи дома 29

Пикино (55.990657, 37.323705) — мемориальное захоронение в деревне Пикино

Черная Грязь (55.976951, 37.303910) — монумент в честь подвига сотрудников милиции в деревне Черная Грязь

Горки (56.160878, 36.756094) — деревня Горки, вблизи братской могилы, ТУ Кривцовское

Радумля — деревня Радумля, мкр. Механического завода №1 (вблизи пруда), ТУ Пешковское

ТУ Смирновское (56.252486, 36.996202) — деревня Новое, вблизи братской могилы

Условия участия в акции

Третий год подряд «Лес Победы» проходит под эгидой международной акции «Сад Памяти», в рамках которой планируют посадить 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших во время Великой Отечественной войны. Площадки акции отмечены на геопортале Подмосковья. Для каждого участка указаны контакты ответственных лиц, у которых можно уточнить дату и время посадок и другие подробности.

Любой желающий может приехать на выбранную площадку и принять участие в акции. Достаточно быть в подходящей обуви и одежде. Организаторы выдадут и саженцы, и инструменты.

Дата проведения акции — 30 апреля. Время начала на центральной площадке — 11:00.

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Метки:
озеленение и благоустройство, лес
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Обсуждение
Roman Turaev
28 апреля 2021
Ну я в своем районе поучаствовал бы в посадке деревьев с удовольствием.
Почему в своих районах такие посадки не устраивают?
Max Petrov
30 апреля 2021
56 шт в Голубом,25 шт в брехово, 50 шт в Чашниково, 30 шт в велтоне - не стыдно эти крохи декларировать? Перерубили все леса вокруг зелика - а теперь эти крохи высаживать? Испанский стыд. Теперь второй вопрос про тыщи в Алабушево - там весь лес порубили и сожгли - резонный вопрос - где компенсирующие посадки? Вот сейчас? Силами жителей? Почему те кто вырубили все - сами обратно не посадили? Еще вопрос - почему не выдают саженцы просто жителям города, чтобы они их у своих домов высаживали?
Kill Digit
14 мая 2021
56 шт в Голубом,25 шт в брехово, 50 шт в Чашниково, 30 шт в велтоне - не стыдно эти крохи декларировать?
Там где декларируют много тоже с некоторой долей вероятности многое может погибнуть:
«Там воды по колено, грязь, борозды глубокие. Мы 39 тысяч саженцев не посадим, а похороним».
неталл.ru/society/ochevidec/1182100.html

Оксана Пучинина
14 мая 2021
А когда в Зеленограде будут массово высаживать деревья?
Ольга Полькина
14 мая 2021
Было бы замечательно, если и на Центральном проспекте посадили живые деревья вместо ужасных пластиковых "сакур".
Марина kokoko
20 мая 2021
Ну что вы как маленький, право слово. Конечно, деревца погибнут в таких траншеях. После эти земли признают непригодными для посадок и выведут из сельхоз назначения. И тогда, наконец-то, можно будет строить там многоэтажки или тауны.
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