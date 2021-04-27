Велоэкскурсия «Памятники Победы» — старт 8 мая от Школьного озера 8 мая 10:00 Озеропарк

Велоэкскурсия по памятным и значимым местам воинских захоронений на территории Зеленограда пройдёт 8 мая. Экскурсовод зеленоградского музея Светлана Шагурина проведет интересные, познавательные экскурсии у каждого памятника. Участие бесплатное. Необходима предварительная регистрация. Старт в 11:00 от Автогородка у корпуса 1002.

Программа

10:00 — 10:50 — Сбор и регистрация участников
10:00-11:00 — Концертная программа для ветеранов
11:00 — Торжественное открытие мероприятия и старт участников

Маршрут велокольца

Школьное озеро, Озеропарк, корпус 1002 (старт)

Памятный знак «Рубеж 1941» и памятник воинам 354-й стрелковой дивизии. Участники велопробега узнают о том, что символизируют эти памятные знаки, установленные в 1981 и 1991 годах вблизи 40-го километра Ленинградского шоссе. При въезде в город, напротив памятника-монумента на 40-м километре Ленинградского шоссе, в начале Панфиловского проспекта, стоит железобетонный литой знак «Рубеж-41». По первоначальному замыслу архитекторов предполагалось, что таких памятных знаков будет несколько — вдоль всего Панфиловского проспекта, вплоть до Пятницкого шоссе. Таким образом, была бы обозначена символическая передовая линия фронта от Ленинградского шоссе до деревни Баранцево. Знак установлен в декабре 1981 года.

Памятник воинам 354-й стрелковой дивизии. Рядом с Ленинградским шоссе, в начале Панфиловского проспекта, возле знака «Рубеж-41» установлен памятный знак из гранитной глыбы, привезенной из города Пензы, где формировалась 354-я стрелковая дивизия. Памятник установлен в 1991 году в дни празднования 50-летия разгрома немецко-фашистских войск под Москвой и посвящен первому боевому крещению дивизии в боях за деревню Матушкино в 1941 году.

Памятник-монумент «Защитникам Москвы» на 40-м километре Ленинградского шоссе. На 40-м километре Ленинградского шоссе у въезда в Зеленоград, на том месте, где из братской могилы был взят прах Неизвестного Солдата, 24 июня 1974 г. был открыт памятник-монумент защитникам Москвы. Образ этого памятника рождался в умах и сердцах целой группы создателей, в числе которых были известные зеленоградские архитекторы И.А. Покровский и Ю.А. Свердловский. Участники велопробега узнают об истории братского захоронения, в котором покоится более 760 защитников Москвы.

Командно-наблюдательный пункт 354-й стрелковой дивизии (блиндаж). Рассказ об истории формирования 354-й стрелковой дивизии, её командире А.Ф. Алексееве, боевом крещении дивизии в боях за Москву, и местах, связанных с боевыми действиями дивизии.

Памятный знак Первостроителям. В мае 2008 г. художественный совет под председательством префекта ЗелАО А.Н. Смирнова принял решение об установке на площади Юности, в начале улицы Злобина, памятного знака «Первостроителям Зеленограда». Основу композиции составляет бронзовый барельеф, отражающий этапы строительства и развития Зеленограда, начиная с документа о создании нового города до его 50-летия. На барельефе надпись: «Строителям. Зодчим. Ученым — первым пришедшим сюда». Авторы памятника — скульптор В.И. Козлов, архитекторы В.Е. Метайкин, Л.М. Сулим. Памятник был открыт 6 сентября 2008 г.

Улица летчика Полагушина. Полагушин Николай Иванович. Участник Великой Отечественной войны. Летчик-штурмовик. За боевые заслуги награжден орденом Ленина, четырьмя орденами Боевого Красного Знамени, орденом Александра Невского. Герой Советского Союза (1947). В Зеленограде работал в НИИМЭ с 1966 г., проживал в городе с 1969 г.

Памятник командующему 16-й армией, дважды Герою Советского Союза, маршалу К.К. Рокоссовскому. Памятник установлен на территории Парка 40-летия Победы. Идея создания памятника принадлежала ветеранам города. Выполнен на средства из бюджета Москвы и жителей Зеленограда. Торжественное открытие памятника состоялось 7 мая 2003 г. В ноябре-декабре 1941 г. К.К. Рокоссовский командовал 16-ой армией, входившей в состав Западного фронта. Подразделения армии сражались в районе Ленинградского шоссе, посёлка Крюково и его окрестностях.

Финиш в Озеропарке у корпус 1002.

Обязательные условия участия

Дети до 14 лет, могут принимать участие только в сопровождении родителей. Наличие шлема обязательно. Для участия в велоэкскурсии необходимо пройти регистрацию на сайте. Также можно будет зарегистрироваться в день мероприятия на месте старта — территория «ОзероПарка». По результатам зарегистровавшихся участников, будут выбраны: пять самых молодых, пять самых возрастных участников, которые будут отмечены призами от партнеров мероприятия. Организаторы велоэкскурсии по местам воинских захоронений Культурный центр «Доброволец», Музей Зеленограда.

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Конкурс «Самый активный участник»

Самый активный участник вконтакте или инстаграме будет отмечен призом. Для участия в конкурсе необходимо:

  • Разместить интересный пост на своей странице вконтакте или в инстаграме на любую из тем: Победа, Зеленоград, памятники Победы, интересные места Зеленограда.
  • Поставить три хэштега: #Велокольцо2021 #КЦДоброволец #музейзеленограда.
  • Оставить открытым профиль до оглашения результатов, чтобы мы смогли увидеть ваши публикации.

Самые интересные публикации будут размещены на официальной странице «Велокольцо 2021» вконтакте.

Выложи фото в инстаграме и прими участие в фотоконкурсе

Во время велоэкскурсии сделайте фото и выложите их в инстаграм с хэштегами: #Велокольцо2021 #КЦДоброволец #музейзеленограда. Также не забывайте отмечать аккаунт @zelkultura в публикациях. Ваш профиль должен быть открытым на момент проведения фотоконкурса, для того, чтобы организаторы смогли увидеть ваши фото и отобрать для номинаций:

  • Самое интересное и необычное фото участника во время мероприятия;
  • Самое интересное и необычное фото вашей семьи во время мероприятия;
  • Самый молодой участник;
  • Самый возрастной участник;
  • Фото вашего велосипеда (транспортного средства)

Авторы лучших фотографий будут отмечены призами, награждение пройдет в музее Зеленограда. Подробности по телефону: 8 (499) 729-74-68.

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Метки:
день победы, Озеропарк
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