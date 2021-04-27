Велоэкскурсия по памятным и значимым местам воинских захоронений на территории Зеленограда пройдёт 8 мая. Экскурсовод зеленоградского музея Светлана Шагурина проведет интересные, познавательные экскурсии у каждого памятника. Участие бесплатное. Необходима предварительная регистрация. Старт в 11:00 от Автогородка у корпуса 1002.
10:00 — 10:50 — Сбор и регистрация участников
10:00-11:00 — Концертная программа для ветеранов
11:00 — Торжественное открытие мероприятия и старт участников
Школьное озеро, Озеропарк, корпус 1002 (старт)
Памятный знак «Рубеж 1941» и памятник воинам 354-й стрелковой дивизии. Участники велопробега узнают о том, что символизируют эти памятные знаки, установленные в 1981 и 1991 годах вблизи 40-го километра Ленинградского шоссе. При въезде в город, напротив памятника-монумента на 40-м километре Ленинградского шоссе, в начале Панфиловского проспекта, стоит железобетонный литой знак «Рубеж-41». По первоначальному замыслу архитекторов предполагалось, что таких памятных знаков будет несколько — вдоль всего Панфиловского проспекта, вплоть до Пятницкого шоссе. Таким образом, была бы обозначена символическая передовая линия фронта от Ленинградского шоссе до деревни Баранцево. Знак установлен в декабре 1981 года.
Памятник воинам 354-й стрелковой дивизии. Рядом с Ленинградским шоссе, в начале Панфиловского проспекта, возле знака «Рубеж-41» установлен памятный знак из гранитной глыбы, привезенной из города Пензы, где формировалась 354-я стрелковая дивизия. Памятник установлен в 1991 году в дни празднования 50-летия разгрома немецко-фашистских войск под Москвой и посвящен первому боевому крещению дивизии в боях за деревню Матушкино в 1941 году.
Памятник-монумент «Защитникам Москвы» на 40-м километре Ленинградского шоссе. На 40-м километре Ленинградского шоссе у въезда в Зеленоград, на том месте, где из братской могилы был взят прах Неизвестного Солдата, 24 июня 1974 г. был открыт памятник-монумент защитникам Москвы. Образ этого памятника рождался в умах и сердцах целой группы создателей, в числе которых были известные зеленоградские архитекторы И.А. Покровский и Ю.А. Свердловский. Участники велопробега узнают об истории братского захоронения, в котором покоится более 760 защитников Москвы.
Командно-наблюдательный пункт 354-й стрелковой дивизии (блиндаж). Рассказ об истории формирования 354-й стрелковой дивизии, её командире А.Ф. Алексееве, боевом крещении дивизии в боях за Москву, и местах, связанных с боевыми действиями дивизии.
Памятный знак Первостроителям. В мае 2008 г. художественный совет под председательством префекта ЗелАО А.Н. Смирнова принял решение об установке на площади Юности, в начале улицы Злобина, памятного знака «Первостроителям Зеленограда». Основу композиции составляет бронзовый барельеф, отражающий этапы строительства и развития Зеленограда, начиная с документа о создании нового города до его 50-летия. На барельефе надпись: «Строителям. Зодчим. Ученым — первым пришедшим сюда». Авторы памятника — скульптор В.И. Козлов, архитекторы В.Е. Метайкин, Л.М. Сулим. Памятник был открыт 6 сентября 2008 г.
Улица летчика Полагушина. Полагушин Николай Иванович. Участник Великой Отечественной войны. Летчик-штурмовик. За боевые заслуги награжден орденом Ленина, четырьмя орденами Боевого Красного Знамени, орденом Александра Невского. Герой Советского Союза (1947). В Зеленограде работал в НИИМЭ с 1966 г., проживал в городе с 1969 г.
Памятник командующему 16-й армией, дважды Герою Советского Союза, маршалу К.К. Рокоссовскому. Памятник установлен на территории Парка 40-летия Победы. Идея создания памятника принадлежала ветеранам города. Выполнен на средства из бюджета Москвы и жителей Зеленограда. Торжественное открытие памятника состоялось 7 мая 2003 г. В ноябре-декабре 1941 г. К.К. Рокоссовский командовал 16-ой армией, входившей в состав Западного фронта. Подразделения армии сражались в районе Ленинградского шоссе, посёлка Крюково и его окрестностях.
Финиш в Озеропарке у корпус 1002.
Дети до 14 лет, могут принимать участие только в сопровождении родителей. Наличие шлема обязательно. Для участия в велоэкскурсии необходимо пройти регистрацию на сайте. Также можно будет зарегистрироваться в день мероприятия на месте старта — территория «ОзероПарка». По результатам зарегистровавшихся участников, будут выбраны: пять самых молодых, пять самых возрастных участников, которые будут отмечены призами от партнеров мероприятия. Организаторы велоэкскурсии по местам воинских захоронений Культурный центр «Доброволец», Музей Зеленограда.
Самый активный участник вконтакте или инстаграме будет отмечен призом. Для участия в конкурсе необходимо:
- Разместить интересный пост на своей странице вконтакте или в инстаграме на любую из тем: Победа, Зеленоград, памятники Победы, интересные места Зеленограда.
- Поставить три хэштега: #Велокольцо2021 #КЦДоброволец #музейзеленограда.
- Оставить открытым профиль до оглашения результатов, чтобы мы смогли увидеть ваши публикации.
Самые интересные публикации будут размещены на официальной странице «Велокольцо 2021» вконтакте.
Во время велоэкскурсии сделайте фото и выложите их в инстаграм с хэштегами: #Велокольцо2021 #КЦДоброволец #музейзеленограда. Также не забывайте отмечать аккаунт @zelkultura в публикациях. Ваш профиль должен быть открытым на момент проведения фотоконкурса, для того, чтобы организаторы смогли увидеть ваши фото и отобрать для номинаций:
- Самое интересное и необычное фото участника во время мероприятия;
- Самое интересное и необычное фото вашей семьи во время мероприятия;
- Самый молодой участник;
- Самый возрастной участник;
- Фото вашего велосипеда (транспортного средства)
Авторы лучших фотографий будут отмечены призами, награждение пройдет в музее Зеленограда. Подробности по телефону: 8 (499) 729-74-68.