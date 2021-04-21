Экологический фестиваль и квест в день городского субботника — 24 апреля на прудах 1 и 17 микрорайонов 24 апреля 10:00

В один день с общегородским субботником 24 апреля на пруду Быково болото в 1-м микрорайоне и Нижнем Каменском пруду в 17-м пройдет экологический фестиваль и квест. Кроме уборки мусора, там будут творческие мастер-классы, лекции и обмен макулатуры на рассаду.

Экологический фестиваль «Включай экологию» на Быковом болоте. Начало в 9:30

24 апреля в зоне отдыха возле пруда Быково болота в 1-м микрорайоне состоится экологический фестиваль «Включай экологию». В рамках проведения экологического фестиваля будет работать несколько тематических зон. Для детей будет организована анимационная и игровая площадка в течение всего мероприятия. Будет работать площадка творческих мастер-классов.

Расписание мастер-классов:

  • 9:30 — мастер-класс по росписи деревянных спилов;
  • 10:30 — экологические опыты для детей.

В рамках Фестиваля проводиться акция «меняем макулатуру на рассаду». Предлагаем жителям присоединиться к акции и принести макулатуру для переработки. Взамен вы сможете получить рассаду перцев, помидор и огурцов. Все сорта отлично растут и плодоносят в комнатных условиях. Можно вместе с детьми вырастить огород на подоконнике.

Экологический квест «Чистые игры» — 24 апреля на Нижнем Каменском пруду в 17 микрорайоне. Начало в 11:00

Экологический квест «Чистые игры» пройдет на Нижнем Каменском пруду 24 апреля с 11:00 до 15:00. Это командные соревнования по очистке природных территорий от мусора и разделению отходов. Увлекательная игра с призами, где участники ищут артефакты, решают экологические загадки, собирают и разделяют мусор, получая за это баллы. Статистика игр ведётся в реальном времени на сайте и в мобильном приложении. В рамках одной игры собирается в среднем от 1 до 3 тонн мусора. Победители получают экопризы. Команды формируются от двух до четырех человек. Участие бесплатное, инвентарь организаторы выдают на месте.

Волонтеры будут встречать участников с 11:00 до 11:30 в двух местах:

  • у Братской могилы (координаты 55.968443, 37.161793)
  • у Нижнего Каменского пруда (координаты 55.9689407, 37.160284)

Координаты можно скопировать и вставить в поисковую строку любого приложения с картами. Ближайшая к пруду остановка «Улица Каменка»: там останавливается автобус 25. Регистрация команд открыта по ссылке.

А что с обычными субботниками?

В Москве мэрия сообщала, что на субботник «пригласят школьников, студентов, сотрудников предприятий и всех москвичей», которые хотят поучаствовать в уборке города. Информацию о местах проведения обещали разместить на сайтах префектур и районных управ, но там сказано лишь, что инвентарь можно получить в диспетчерских (ОДС) и мастерских участках «Жилищника».

В Солнечногорском округе начало субботников в 10:00, главной площадкой станет набережная озера Сенеж. В рамках субботника там можно будет подкрепиться вкусным чаем и отведать полевой кухни. Также субботники пройдут во всех территориальных управлениях округа. В частности:

  • Ржавки-Менделеево: поселок Менделеево ДК «Метролог», поселок Ржавки, строение 2 (здание администрации);
  • Андреевка: дом № 21 — точка роста, дома № 22, 27 — яблоневая аллея;
  • Кутузовское: деревня Брехово: микрорайон Школьный, у озера Черное и территория между МБУ «ЦИКД и СД» и Кутузовской СОШ выдача инвентаря — д. Брехово, мкр. Школьный, корпус 12;
  • деревня Подолино, микрорайон «Велтон Парк», в лесопарке, выдача инвентаря — деревня Подолино, улицаНекрасова, дом 6 (торговый центр).
  • Поварово: мкр. Поваровка, ДК «Геофизик» — точка выдачи.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
солнечногорский округ, микрорайон 17 (жемчужина зеленограда), быково болото, субботник
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Заставленный машинами проезд возле детской поликлиники в 3-м микрорайоне отремонтируют для пешеходов. Но делать там парковочные карманы не будут Новости
Две девушки на пони проскакали по Крюковской эстакаде (видео) Жизнь
Почему противники застройки 2-го микрорайона проиграли и как намерены дальше её оспаривать Истории
«Футбольный» долгострой в 9 микрорайоне начали разбирать. Его строят восьмой год Новости
У ребенка в «Ашане» лопнул в руках пакет с чистящим средством. Он получил ожог роговицы. Суд обязал магазин выплатить семье 157 тысяч рублей Истории
«Ребенок не умрет, но теперь его нужно постоянно обучать и показывать, что он может». Как живут дети из Зеленограда спустя год после укола самого дорогого лекарства в мире Истории
Ролик учителя школы 1557 набрал в тиктоке больше двух миллионов просмотров. Смотрите, чему она учит и попробуйте сделать это сами Жизнь
Ксения Собчак написала, что проинспектировала парк Победы в Зеленограде. Правда, непонятно, была ли она здесь на самом деле Жизнь
«Не припоминаю, чтоб такие окаянства творил». Как прошло первое заседание суда над бывшим учителем школы 1557, выставившим подростка из класса Истории
Окружная донорская акция — 30 апреля Афиша
Соревнования по мотоспорту Enduro weekend — 1 мая рядом с Зеленоградом Афиша
Полторы тысячи человек из Зеленограда записались на митинг в поддержку Алексея Навального Новости
Застройщик площадки бывшего ЦИЭ дал три месяца на её расчистку и «разграбление» Новости
Бумажные справки из поликлиники для школ и детских садов разрешили не приносить. Данные о болезни ребенка в электронный журнал передаст врач Новости
Ещё одно дерево подожгли в лесу 11 микрорайона. Это уже как минимум четвертый случай Новости
Микрорайон-коммуна и другие вредные фантазии о благоустройстве 5-го микрорайона, которые могут стать реальностью Истории
После публикации «Зеленоград.ру» о плохих детских и спортивных площадках, кое-что стремительно исправили. Молодцы! Но, кажется, это сделали лишь для отчёта перед начальством Истории
«Зеленоград.ру» запустил клуб друзей — общение с редакцией и скидки от местных компаний Новости
Лазертаг-арена Megazar в «Панфиловском» - что внутри? Партнерский материал
Колонна мотоциклистов проехала по Центральному проспекту Новости
Школу в Андреевке капитально отремонтируют. Сейчас там затапливает подвал, а бетонные перекрытия держат распорки Новости
Трава загорелась возле 17 микрорайона после запуска салюта Новости
Лазертаг-арена Megazar в «Панфиловском» - что внутри? Партнерский материал
Отключение горячей воды в Зеленограде и окрестностях Гид
Восемь котиков зеленоградского приюта, которые ищут новый дом. Апрель 2021 Жизнь
Ангел, Сизиф и другие. Белые скульптуры в 9 микрорайоне — откуда они взялись Истории
Спортивный клуб «ЗОЖ»: светло, уютно, всё есть и ничего лишнего Партнерский материал
Видеоинтервью Леонида Картавцева о работе профессионального тренера по адаптивной физической культуре для детей с ограниченными возможностями Партнерский материал
© 1997–2021 Зеленоград.ру