Экологический квест «Чистые игры» — 24 апреля на Нижнем Каменском пруду в 17 микрорайоне. Начало в 11:00

Экологический квест «Чистые игры» пройдет на Нижнем Каменском пруду 24 апреля с 11:00 до 15:00. Это командные соревнования по очистке природных территорий от мусора и разделению отходов. Увлекательная игра с призами, где участники ищут артефакты, решают экологические загадки, собирают и разделяют мусор, получая за это баллы. Статистика игр ведётся в реальном времени на сайте и в мобильном приложении. В рамках одной игры собирается в среднем от 1 до 3 тонн мусора. Победители получают экопризы. Команды формируются от двух до четырех человек. Участие бесплатное, инвентарь организаторы выдают на месте.

Волонтеры будут встречать участников с 11:00 до 11:30 в двух местах:

у Братской могилы (координаты 55.968443, 37.161793)

у Нижнего Каменского пруда (координаты 55.9689407, 37.160284)

Координаты можно скопировать и вставить в поисковую строку любого приложения с картами. Ближайшая к пруду остановка «Улица Каменка»: там останавливается автобус 25. Регистрация команд открыта по ссылке.

