В один день с общегородским субботником 24 апреля на пруду Быково болото в 1-м микрорайоне и Нижнем Каменском пруду в 17-м пройдет экологический фестиваль и квест. Кроме уборки мусора, там будут творческие мастер-классы, лекции и обмен макулатуры на рассаду.
24 апреля в зоне отдыха возле пруда Быково болота в 1-м микрорайоне состоится экологический фестиваль «Включай экологию». В рамках проведения экологического фестиваля будет работать несколько тематических зон. Для детей будет организована анимационная и игровая площадка в течение всего мероприятия. Будет работать площадка творческих мастер-классов.
Расписание мастер-классов:
- 9:30 — мастер-класс по росписи деревянных спилов;
- 10:30 — экологические опыты для детей.
В рамках Фестиваля проводиться акция «меняем макулатуру на рассаду». Предлагаем жителям присоединиться к акции и принести макулатуру для переработки. Взамен вы сможете получить рассаду перцев, помидор и огурцов. Все сорта отлично растут и плодоносят в комнатных условиях. Можно вместе с детьми вырастить огород на подоконнике.
Экологический квест «Чистые игры» пройдет на Нижнем Каменском пруду 24 апреля с 11:00 до 15:00. Это командные соревнования по очистке природных территорий от мусора и разделению отходов. Увлекательная игра с призами, где участники ищут артефакты, решают экологические загадки, собирают и разделяют мусор, получая за это баллы. Статистика игр ведётся в реальном времени на сайте и в мобильном приложении. В рамках одной игры собирается в среднем от 1 до 3 тонн мусора. Победители получают экопризы. Команды формируются от двух до четырех человек. Участие бесплатное, инвентарь организаторы выдают на месте.
Волонтеры будут встречать участников с 11:00 до 11:30 в двух местах:
- у Братской могилы (координаты 55.968443, 37.161793)
- у Нижнего Каменского пруда (координаты 55.9689407, 37.160284)
Координаты можно скопировать и вставить в поисковую строку любого приложения с картами. Ближайшая к пруду остановка «Улица Каменка»: там останавливается автобус 25. Регистрация команд открыта по ссылке.
В Москве мэрия сообщала, что на субботник «пригласят школьников, студентов, сотрудников предприятий и всех москвичей», которые хотят поучаствовать в уборке города. Информацию о местах проведения обещали разместить на сайтах префектур и районных управ, но там сказано лишь, что инвентарь можно получить в диспетчерских (ОДС) и мастерских участках «Жилищника».
В Солнечногорском округе начало субботников в 10:00, главной площадкой станет набережная озера Сенеж. В рамках субботника там можно будет подкрепиться вкусным чаем и отведать полевой кухни. Также субботники пройдут во всех территориальных управлениях округа. В частности:
- Ржавки-Менделеево: поселок Менделеево ДК «Метролог», поселок Ржавки, строение 2 (здание администрации);
- Андреевка: дом № 21 — точка роста, дома № 22, 27 — яблоневая аллея;
- Кутузовское: деревня Брехово: микрорайон Школьный, у озера Черное и территория между МБУ «ЦИКД и СД» и Кутузовской СОШ выдача инвентаря — д. Брехово, мкр. Школьный, корпус 12;
- деревня Подолино, микрорайон «Велтон Парк», в лесопарке, выдача инвентаря — деревня Подолино, улицаНекрасова, дом 6 (торговый центр).
- Поварово: мкр. Поваровка, ДК «Геофизик» — точка выдачи.