Фестиваль любительских скульптур пройдет 13 февраля с 12:30—14:00 на территории Озеропарка (рядом с корпусом 1002)
В программе семейного фестиваля:
- Игры для детей,
- Музыкальная дискотека,
- Изготовление скульптур.
Каждой команде или участнику будет предоставлено 60 минут на задумку и изготовление работы. Далее путем народного голосования будет выбрана лучшие скульптуры и вручены ценные призы победителям.
Чтобы принять участие в конкурсе скульптур необходимо пройти регистрацию по ссылке. Для зрителей вход свободный.
Обязательно приходите всей семьей и сотворите снежную скульптуру!
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