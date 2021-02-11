Фестиваль любительских скульптур пройдет 13 февраля с 12:30—14:00 на территории Озеропарка (рядом с корпусом 1002)



В программе семейного фестиваля:

Игры для детей,

Музыкальная дискотека,

Изготовление скульптур.

Каждой команде или участнику будет предоставлено 60 минут на задумку и изготовление работы. Далее путем народного голосования будет выбрана лучшие скульптуры и вручены ценные призы победителям.



Чтобы принять участие в конкурсе скульптур необходимо пройти регистрацию по ссылке. Для зрителей вход свободный.

Обязательно приходите всей семьей и сотворите снежную скульптуру!