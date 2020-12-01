5 декабря в лесном массиве Малино пройдёт туристическое ориентирование посвящённое Битве под Москвой. Дистанция четыре километра. Девять контрольных пунктов. Вид соревнований — «Выбор». Отметка на КП — компостером на карте участника. Способ передвижения — бег. Регистрация открыта до 3 декабря. Начало соревнований в 11.00. Подтверждение регистрации с 10:30 до 10: 50 на стартовой поляне. Место старта на просеке в 150 метрах от автобусной остановки «Солнечная аллея». Размещение полевое, участие бесплатное.
К соревнованиям допускаются все категории населения. Все участники должны быть здоровыми, не иметь противопоказаний для беговых нагрузок, несут персональную ответственность за соответствие этому требованию и не предъявляют организаторам претензий по этому вопросу.
Участники должны иметь: одежду по погоде, компас, мобильный телефон и файл для защиты карты от намокания.
Все участники должны предварительно зарегистрироваться до 3 декабря. Регистрация происходит через портал Живой журнал (Livejournal) в разделе «оставить комментарий» (Post A New Comment).
Форма заявки: Ф.И.О, округ.
Для сдающих норму ГТО форма заявки: Ф.И.О., дата рождения, округ, УИН.
Дополнительная информация по телефону: 8-903-117-40-85 Костюшин Виктор.