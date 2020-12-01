К соревнованиям допускаются все категории населения. Все участники должны быть здоровыми, не иметь противопоказаний для беговых нагрузок, несут персональную ответственность за соответствие этому требованию и не предъявляют организаторам претензий по этому вопросу.



Участники должны иметь: одежду по погоде, компас, мобильный телефон и файл для защиты карты от намокания.



Все участники должны предварительно зарегистрироваться до 3 декабря. Регистрация происходит через портал Живой журнал (Livejournal) в разделе «оставить комментарий» (Post A New Comment).



Форма заявки: Ф.И.О, округ.

Для сдающих норму ГТО форма заявки: Ф.И.О., дата рождения, округ, УИН.



Дополнительная информация по телефону: 8-903-117-40-85 Костюшин Виктор.