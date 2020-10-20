Первый этап сбора проходил 16-17 октября в ТЦ «Леруа Мерлен». За это время жители сдали 1,5-2 тонны старой техники (12 паллет и 3 тележки). Эти вещи отправятся на переработку в «Национальную экологическую компанию» (НЭК) в Ярославль. На акции в 2019 году волонтеры собрали больше двух тонн техники.