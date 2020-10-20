Второй этап сбора старой бытовой техники и электроники в Зеленограде пройдет в последнюю субботу октября 31 октября 12:00

31 октября пройдет второй этап акции «Электросбор», где можно сдать старую бытовую технику и электронику. Место проведения — открытая площадка Озеропарка у корпуса 1002. С 12:00 до 16:00 волонтеры примут пылесосы, чайники, фены, утюги, телевизоры, мониторы, системные блоки, мышки, принтеры, телефоны, плееры, провода, зарядки и наушники. Не примут «всё, что вставляется в технику: картриджи, батарейки, лампочки, диски и кассеты».

Первый этап сбора проходил 16-17 октября в ТЦ «Леруа Мерлен». За это время жители сдали 1,5-2 тонны старой техники (12 паллет и 3 тележки). Эти вещи отправятся на переработку в «Национальную экологическую компанию» (НЭК) в Ярославль. На акции в 2019 году волонтеры собрали больше двух тонн техники.

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Метки:
экология, микрорайон 10, озеропарк
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