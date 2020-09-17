}
Развлекательно-образовательная командная игра для детей «Мозгобойня» — 27 сентября на площади Юности 27 сентября 12:00 Пивной ресторан "Колбасофф" Возраст 10+

Первая игра нового сезона состоится 27 сентября в 12:00 в ресторане «Колбасофф» на площади Юности. Стоимость участия одного игрока — 400 рублей. Команды от 3 до 8 человек. Продолжительность игры — полтора часа. Рекомендуемый возраст 10-13 лет. Началась регистрация на игру.

Что такое «Детская Мозгобойня»?

  • Развлекательно-образовательная командная игра для детей.
  • 1,5 часа бурных обсуждений и взрывных эмоций в уютной атмосфере. Без участия родителей.
  • Пожалуй, лучшая возможность развлечь ребенка с пользой.

«Детская Мозгобойня» берет свое начало из взрослой игры, которая проводится на протяжении последних 2,5 лет. Вопросы викторины направлены на разные области жизни школьника, чтобы подключить не только его знания, но и смекалку, фантазию, интересы.

Польза и развлечение: игра развивает в детях состязательные навыки, поддерживает интеллектуальное развитие, командную работу.
Используя игровую механику, показано, что знания — огромная сила.

«Мозгобойня» — единственная интеллектуально-развлекательная игра в мире, в которую играют 80000+ человек в 17 странах мира ежемесячно. На игру приглашают фотографа, чтобы сохранить самые крутые моменты.

Регистрация на первую «Детскую Мозгобойню»

  • Игра состоится при условии участия не менее 10 команд.
  • Что нужно для участия:

1. Команда от 4 до 8 человек
2. Эффектное название (смешное, творческое, своё)
3. Заполнить форму регистрации.

Если вы никак не можете собрать команду, пишите комментарий, что ваш ребенок готов играть, и ему найдут место или составят из всех одиночек дружную сборную.

Стоимость участия — 400 руб с человека.

Информация в группе ВКонтакте

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме



E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
дети, площадь юности, Колбасофф
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
История кинотеатра «Электрон». Как проект на листочке в клеточку стал одним из символов Зеленограда Истории
Зеленоградские добровольцы испытывают на себе вакцину от коронавируса. Как принять участие в исследовании? Ответы
Развлекательно-образовательная командная игра для детей «Мозгобойня» — 27 сентября на площади Юности Афиша
Бесплатная ярмарка «Дармарка» с раздачей вещей — 19 сентября в Менделеево Афиша
Заведующий кафедрой телекоммуникационных систем НИУ МИЭТ Александр Бахтин: «Мы всегда рады зеленоградским ребятам» Партнерский материал
Экологическая акция «Наш лес. Посади своё дерево» пройдёт вокруг Зеленограда в новом формате. Как принять участие Новости
Забег «Кросс нации» — 19 сентября на лыжероллерной трассе 7 микрорайона Афиша
Триста особей и максимальная выживаемость птенцов: итоги летней переписи зеленоградских уток Новости
Задержаны мужчины, избившие подростков за крашеные волосы. Нападавшим грозит до двух лет лишения свободы Новости
Ласка пробежала через дорогу по сигналу светофора Жизнь
Как местные интернет-провайдеры борются за место в технопарке «Элма», где их меняют на дочку «Билайна». Обращение в антимонопольную службу не помогло Истории
В правила дорожного движения предложили изменения: автобусам и электросамокатам ограничат скорость Новости
Участок ЦКАД от М-11 до Горьковского шоссе откроют в октябре. Это будет первый участок новой кольцевой дороги Новости
Экологический квест «Чистые игры» — 19 сентября на стадионе «Элион» и Нижнем Каменском пруду Афиша
Подростков зовут в бесплатную школу аниматоров. Лучшим ученикам предложат подработку Новости
Группа БИО и Ольга Восконьян — 18 сентября в Кинематографе Афиша
© 1997–2020 Зеленоград.ру