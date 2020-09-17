Первая игра нового сезона состоится 27 сентября в 12:00 в ресторане «Колбасофф» на площади Юности. Стоимость участия одного игрока — 400 рублей. Команды от 3 до 8 человек. Продолжительность игры — полтора часа. Рекомендуемый возраст 10-13 лет. Началась регистрация на игру.
- Развлекательно-образовательная командная игра для детей.
- 1,5 часа бурных обсуждений и взрывных эмоций в уютной атмосфере. Без участия родителей.
- Пожалуй, лучшая возможность развлечь ребенка с пользой.
«Детская Мозгобойня» берет свое начало из взрослой игры, которая проводится на протяжении последних 2,5 лет. Вопросы викторины направлены на разные области жизни школьника, чтобы подключить не только его знания, но и смекалку, фантазию, интересы.
Польза и развлечение: игра развивает в детях состязательные навыки, поддерживает интеллектуальное развитие, командную работу.
Используя игровую механику, показано, что знания — огромная сила.
«Мозгобойня» — единственная интеллектуально-развлекательная игра в мире, в которую играют 80000+ человек в 17 странах мира ежемесячно. На игру приглашают фотографа, чтобы сохранить самые крутые моменты.
- Игра состоится при условии участия не менее 10 команд.
- Что нужно для участия:
1. Команда от 4 до 8 человек
2. Эффектное название (смешное, творческое, своё)
3. Заполнить форму регистрации.
Если вы никак не можете собрать команду, пишите комментарий, что ваш ребенок готов играть, и ему найдут место или составят из всех одиночек дружную сборную.
Стоимость участия — 400 руб с человека.
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