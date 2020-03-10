Съемки фильма документального фильма «Волга. Россия от края до края» заняли три года. Его создатели, вооруженные самой современной кинематографической техникой, ярко и увлекательно рассказали об уникальных особенностях великой русской реки, о животных и птицах Волжского региона, многие из которых не встречаются больше нигде в мире.
На показе 16 марта в Культурном центре «Зеленоград» будет присутствовать часть съемочной группы: Владимир Филиппов (воздушные съемки) и Павел Греков (съемки животных) расскажут о том, как снимался фильм, и ответят на вопросы зрителей. Начало в 19:00. Вход свободный.
Великое нередко рождается из малого. Это в полной мере относится и к Волге. Небольшой ручеек, который легко можно перешагнуть, превращается в могучую реку, самую большую в Европе и одну из крупнейших рек на Земле.
Протяженность Волги — более 3,5 тысячи километров. На ее берегах расположено четыре города-миллионника, построено восемь электростанций, она дала название целому региону. У огромной реки более 200 притоков, а бассейн ее занимает третью часть европейской территории России. Но главная особенность Волги состоит в том, что это единственная большая река, которая впадает во внутреннее море — Каспийское, не являющееся частью Мирового океана.
Авторы фильма задаются вопросом: как и где собирает Волга такое огромное количество воды, откуда она черпает свою силу? Чтобы ответить на него, они приглашают зрителей в увлекательное путешествие по великой русской реке. Волга прокладывает свой путь через леса и поля, тайгу, степи и полупустыни. Поэтому растительный и животный мир прибрежных территорий очень разнообразен.
Зрители увидят уникальные кадры, запечатлевшие диких животных и птиц в их естественной среде обитания. Вы когда-нибудь видели, как лоси переплывают полноводные реки? Как бобры строят свои плотины? Как глухари «ухаживают» за глухарками? Как неясыть кормит своих детенышей? Как ящерицы-круглоголовки защищают свою территорию?
Авторам фильма удалось запечатлеть с очень близкого расстояния выдр и выхухолей, степных лис и сайгаков, каспийских нерп и американских норок, пеликанов и степных орлов. Даже такие всем нам знакомые животные и птицы, как кабаны и белки, синицы и дятлы, удивят зрителей своими совершенно неожиданными способностями. Съемочной группе удалось «подсмотреть» за их жизнью в разных жизненных ситуациях и в разное время года.
В устье Волга превращается в бесконечную камышовую дельту — уникальнейшую экосистему, где встречается множество редких растений. Самое знаменитое из них — лотос. Лотосовые поля волжской дельты считаются биосферным заповедником. Как могло это тропическое растение оказаться рядом с Каспийским морем? Это лишь одна из множества загадок, связанных с великой русской рекой.
Продюсер и режиссер: Генри М. Микс
Производство: «Altayfilm» (Германия). Эта студия снимает природу России более 10 лет, посетив за это время около 30 заповедников от Карелии до Камчатки, и известна своим циклом фильмов на Первом канале «Россия от края до края». АлтайФильм по праву можно считать одними из лучших профессионалов в теме wildlife.
Команда, работавшая над фильмом:
- Генри Микс (Henry M. Mix) — режиссер, продюсер, оператор
- Павел Греков (Павел Греков) — оператор дикой природы
- Боас Шварц (Boas Schwarz) — оператор дикой природы
- Геннадий Шаликов (к сожалению, ушел от нас) — оператор, продюсер
- Владимир Филиппов — пилот, оператор, продюсер
- Кирилл Иванов (Кирилл Иванов) — подводные съемки
- Михаил Родионов (Михаил Родионов) — оператор дикой природы
- Вероника Бормусова (Veronika Bormusova) — воздушный оператор
- Вадим Штрик (Vadim Shtrik) — воздушный оператор
- Yann Sochaczewski — продюсер
- Igor Kretschmann — оператор дикой природы
Владимир Филиппов, который будет на показе в Зеленограде — член Русского географического общества, фотограф, воздушный и наземный видеооператор, альпинист, пилот малой авиации (паралет, дельталет, самолет), кандидат в мастера спорта по парапланеризму, старший инструктор летной школы, основатель студии технологий воздушных съемок TVS.aero. Участвовал во многих экспедициях по труднодоступным местам мира, где осуществлял полеты и съемки с воздуха в экстремальных условиях. Начиная с 2011 года — профессиональный пилот и оператор мультикоптеров (дронов)