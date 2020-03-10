Зрители увидят уникальные кадры, запечатлевшие диких животных и птиц в их естественной среде обитания. Вы когда-нибудь видели, как лоси переплывают полноводные реки? Как бобры строят свои плотины? Как глухари «ухаживают» за глухарками? Как неясыть кормит своих детенышей? Как ящерицы-круглоголовки защищают свою территорию?

Авторам фильма удалось запечатлеть с очень близкого расстояния выдр и выхухолей, степных лис и сайгаков, каспийских нерп и американских норок, пеликанов и степных орлов. Даже такие всем нам знакомые животные и птицы, как кабаны и белки, синицы и дятлы, удивят зрителей своими совершенно неожиданными способностями. Съемочной группе удалось «подсмотреть» за их жизнью в разных жизненных ситуациях и в разное время года.

В устье Волга превращается в бесконечную камышовую дельту — уникальнейшую экосистему, где встречается множество редких растений. Самое знаменитое из них — лотос. Лотосовые поля волжской дельты считаются биосферным заповедником. Как могло это тропическое растение оказаться рядом с Каспийским морем? Это лишь одна из множества загадок, связанных с великой русской рекой.

Продюсер и режиссер: Генри М. Микс

Производство: «Altayfilm» (Германия). Эта студия снимает природу России более 10 лет, посетив за это время около 30 заповедников от Карелии до Камчатки, и известна своим циклом фильмов на Первом канале «Россия от края до края». АлтайФильм по праву можно считать одними из лучших профессионалов в теме wildlife.

Команда, работавшая над фильмом:

Генри Микс (Henry M. Mix) — режиссер, продюсер, оператор

Павел Греков (Павел Греков) — оператор дикой природы

Боас Шварц (Boas Schwarz) — оператор дикой природы

Геннадий Шаликов (к сожалению, ушел от нас) — оператор, продюсер

Владимир Филиппов — пилот, оператор, продюсер

Кирилл Иванов (Кирилл Иванов) — подводные съемки

Михаил Родионов (Михаил Родионов) — оператор дикой природы

Вероника Бормусова (Veronika Bormusova) — воздушный оператор

Вадим Штрик (Vadim Shtrik) — воздушный оператор

Yann Sochaczewski — продюсер

Igor Kretschmann — оператор дикой природы

Владимир Филиппов, который будет на показе в Зеленограде — член Русского географического общества, фотограф, воздушный и наземный видеооператор, альпинист, пилот малой авиации (паралет, дельталет, самолет), кандидат в мастера спорта по парапланеризму, старший инструктор летной школы, основатель студии технологий воздушных съемок TVS.aero. Участвовал во многих экспедициях по труднодоступным местам мира, где осуществлял полеты и съемки с воздуха в экстремальных условиях. Начиная с 2011 года — профессиональный пилот и оператор мультикоптеров (дронов)