Фестиваль предназначен для детей с 6 лет с родителями, программа рассчитана на весь день, с 12:00 до 18:00. Каждая из станций — это место, где «кто-то очень интересный рассказывает о чем-то очень интересном и обязательно дает это потрогать и попробовать самому», говорится в описании фестиваля (полезные советы и правила поведения).

В этот раз на фестиваль особенно приглашают старшеклассников — помимо обычной детско-родительской аудитории, которой там всегда рады. «Фестиваль перестает быть мероприятием для младших школьников, — прокомментировали „Зеленоград.ру“ организаторы фестиваля. — Наши первые посетители уже в старших классах. Хочется, чтобы они не исчезали со словами „я уже вырос“, поэтому мы стараемся создать активности и специально для них. Хотя это, конечно, сложнее, чем для малышей».

Специальными темами фестиваля в этом году станут биология, экология и разумное потребление.