Ежегодный фестиваль увлекательной науки и техники пройдёт в субботу, 8 февраля, в КДЦ «Метролог» посёлка Менделеево. Для детей и взрослых будут работать около 60 станций по самым разным направлениям: от математики, физики, конструирования и занимательных опытов до ветеринарии, игр и выведения цыплят в инкубаторе. Фестиваль станет одной из площадок Открытой лабораторной работы. Вход на фестиваль свободный, для некоторых станций требуется регистрация.
Фестиваль предназначен для детей с 6 лет с родителями, программа рассчитана на весь день, с 12:00 до 18:00. Каждая из станций — это место, где «кто-то очень интересный рассказывает о чем-то очень интересном и обязательно дает это потрогать и попробовать самому», говорится в описании фестиваля (полезные советы и правила поведения).
В этот раз на фестиваль особенно приглашают старшеклассников — помимо обычной детско-родительской аудитории, которой там всегда рады. «Фестиваль перестает быть мероприятием для младших школьников, — прокомментировали „Зеленоград.ру“ организаторы фестиваля. — Наши первые посетители уже в старших классах. Хочется, чтобы они не исчезали со словами „я уже вырос“, поэтому мы стараемся создать активности и специально для них. Хотя это, конечно, сложнее, чем для малышей».
Специальными темами фестиваля в этом году станут биология, экология и разумное потребление.
Опубликован список и размещение станций, подробные анонсы станций можно посмотреть в группе фестиваля в фейсбуке.
Их ведущие — не только профессиональные педагоги, популяризаторы и энтузиасты науки, но и обыкновенные люди: волонтёры и любители поделиться разнообразными знаниями и умениями. Организаторы фестиваля горячо приветствуют участие детей и подростков в качестве ведущих станций, не в формате стендовых докладов, а во взаимодействии с посетителями.
Свои станции проводят детские клубы и образовательные центры Зеленограда и Солнечногорского района, а также компании, которые хотят познавательно и интересно рассказать о своей работе и профессиях своих специалистов. На фестивале представляют свою продукцию издательства научно-популярной литературы и магазины научных игрушек.
Для старшеклассников на фестивале состоится ряд интересных лекций. Лекция Натальи Хозицкой, специалиста по профориентации, будет посвящена теме «Блестящая карьера для ботана: какие профессии выбирать любителям науки?». Ветеринарная клиника «Раденис» проведёт свою лекцию «Моя профессия — ветеринар» (по предварительной записи). Для умников предназначены также лекция «Реал: код доступа» и креатив-бой Сергея Шиповского, а также лекция «Может ли существовать четырёхмерный кубик Рубика».
На фестивале состоится «Открытая лабораторная работа» по естественным наукам, — физике, химии, астрономии, биологии и географии, — которая проходит на десятках площадок в России и за рубежом 8 февраля, в День российской науки. Это глобальная просветительская акция, на которой каждый желающий может проверить свою естественно-научную грамотность. В Менделееве «Открытую лабораторную» проведет завлаб Илья Оводов — выпускник МФТИ, призер Всероссийской олимпиады школьников по физике, программист-аналитик в области компьютерного зрения.
Участвовать могут все желающие — дети, подростки, взрослые, идёт регистрация. Организаторы рекомендуют участвовать школьникам от 7 класса и старше, но не запрещено и младшим. Начало мероприятия — в 12:00, а в 12:45 начнется разбор задач, на который приглашаются и те, кто не писал работу.
В актовом зале КДЦ «Метролог»:
- 12:00 — Открытая лабораторная работа (13+) Илья Оводов
- 12:45 — Разбор задач открытой лабораторной (13+) Илья Оводов, Наталья Брик
- 13:45 — Какие профессии выбирать любителям науки? (14+) Наталья Хозицкая
- 14:45 — Мифы о животных (6+) Екатерина Рачинская
- 15:45 — К-9 — полицейская собака (6+) Наталья Косолапова
- 16:45 — Песочные зарисовки «Удивительные факты о планете Земля» (6+) Елена Карабанова, Татьяна Шиманская
- 17:30 — Научное шоу, закрытие фестиваля (6+) Агентство праздников «Артхолл»
В кабинете 25:
- 10:30 — Моя профессия — ветеринар (13+) Екатерина Рачинская
- 12:00 — Эти удивительные насекомые (8+) Кристина Воронина
- 12:45 — Может ли существовать четырехмерный кубик Рубика? (13+) Андрей Пучинин
- 13:30 — Как изучают мышление животных. Прав ли был Эзоп? (8+) Екатерина Диффинэ
- 14:15 — Как подружить ребенка с математикой. Для родителей. Марис Сегинева
- 15:00 — Реал: код доступа (12+) Сергей Шиповский
- 15:45 — Астрономические явления (11+) Анастасия Топчиева
- 16:30 — Сказки Пушкина. Скрытые смыслы и символы (6+) Татьяна Конькова
- 17:15 — Как учить английский с детьми. Для родителей. Маргарита Дубкова
В кабинете 49А (второй этаж) в 16:00 — Креатив-бой (12+), командный
Адрес фестиваля: КДЦ «Метролог», посёлок Менделеево, улица Куйбышева, дом 11. Из Зеленограда можно добраться на автобусе или маршрутке 476 от станции Крюково или автобусных остановок на Панфиловском проспекте до остановки «Менделеево» (расписание).
Парковки, чтобы вместить всех приезжающих на машинах, возле «Метролога» нет. Поэтому лучше воспользоваться такси или есть риск, что место для машины придётся искать долго и далеко. Стоимость такси из Зеленограда примерно 200-250 рублей.
Фестиваль увлекательной науки проводят в Менделееве уже седьмой раз, его главные организаторы — ДДТ «РИТМ» и КДЦ «Метролог».
"В 2014 году мне предложили сделать свой проект в Доме детского творчества «РИТМ», где я работаю педагогом-организатором, — рассказала в интервью «Зеленоград.ру» Ольга Оводова, инициатор фестиваля и его главный координатор. — Я вспомнила, что бывала на детских фестивалях науки в Москве и в Пущино, и решила сделать такой же. По моим прикидкам, должно было прийти человек триста, но пришло около полутора тысяч. Мы были поражены таким интересом. Основная идея фестиваля и наша задача, в первую очередь, состоит в том, чтобы люди унесли домой какие-то идеи. Чтобы они узнали о пособиях, видеоканалах, игрушках, которым можно сделать самим. Идеальная ситуация, когда ребенок возвращаясь домой, просит отца сделать вместе то, что они видели днем…"