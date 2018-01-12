В субботу 27 января в культурно-досуговом центре «Метролог» в Менделееве пройдет ежегодный Фестиваль Увлекательной Науки и Техники. Для детей и взрослых будут работать сорок станций по самым разным направлениям: от математики, физики, конструирования и занимательных опытов до биологии и художественного творчества.
Главный организатор фестиваля Ольга Оводова рассказала Zelenograd.ru, как успевать делать такое большое мероприятие и воспитывать шестерых детей.
В Доме детского творчества «РИТМ», где я работаю педагогом-организатором, в 2014 мне предложили сделать свой проект. Я вспомнила, что бывала на детских фестивалях науки в Москве и в Пущино, и решила сделать такой же. Первый год были опасения, что никто не придет. По моим прикидкам, должно было прийти человек триста, но пришло около полутора тысяч. Мы были поражены таким интересом. В этом году Фестиваль пройдет уже в пятый раз.
Основная идея фестиваля и наша задача, в первую очередь, состоит в том, чтобы люди унесли домой какие-то идеи. Чтобы они узнали о пособиях, видеоканалах, игрушках, которым можно сделать самим. Идеальная ситуация, когда ребенок возвращаясь домой, просит отца сделать вместе то, что они видели днем.
Удивительно, что в участии заинтересовано большое количество ведущих. Мы делаем этот проект практически без денег, и они не получают гонорары. Им нравится, что приходят заинтересованные люди, любознательные дети, с которыми можно поделиться знаниями и тем, что любишь. Это может быть работа, а может быть, хобби, которое даже в семье могут не разделять.
У меня широкий круг общения, поэтому в основном ведущие — это мои знакомые, знакомые знакомых, люди, с которыми дружишь по другой теме, а вдруг выясняется, что у них есть какое-то интересное хобби.
Нам помогает администрация поселка, но суммы небольшие, то есть это расходные материалы и перекус для ведущих. В принципе, этого хватает. Выводить фестиваль на платную основу, приглашать платных педагогов — этого мы не хотим. У нас всё работает за идею, и спасибо всем, кто участвует. Мне важно, чтобы пришли именно те, кто не может заплатить. Те, кто может, они и на «Умную Москву» съездят, и других платных мероприятий огромное количество. Пока есть возможность, и мы справляемся, я до последнего буду упираться и держать бесплатный вход.
Несмотря на это, я рекомендую взять с собой деньги, потому что на фестивале авторы будут продавать свои книги, а также будут организации, которые специализируются на научных игрушках.
В этом году будет около 40 станций — это не очень много, уже нет такого лавинообразного роста, как в прошлые годы, но все они будут очень интересными.
Нововведение этого года — в течение всего дня в Большом зале будут проходить лекции самых именитых педагогов.
Из знаменитостей мы ожидаем приезда Жени Кац, которая читает лекции в Америке, Австралии, Германии, Москве и в Менделееве. Она очень популярный педагог для дошкольников и начальной школы по математике. На фестивале можно будет познакомиться с ее методикой, показывающей, что с маленькими детьми можно заниматься не только порядковым счетом (раз-два-три-четыре-пять), а давать представление о числе, о количестве, о пространстве, то, что очень плохо отрабатывается в школьной программе и пригодится позже при изучении геометрии.
Еще хочу упомянуть Марис Сегинёву, человека, который очень любит свою работу. МультиМатическая Школа, поездки, экскурсии, видеоуроки для детей и педагогов, встречи педагогов для обмена опытом — это только часть ее проектов. Она проведет лекцию «Математика как один из древнейших способов научиться думать». Также на ее станции «Многогранная математика» — можно будет учиться собирать многогранники разными способами.
Соловьев Роман Борисович — необычный биолог, он не только рассказывает, как все устроено, а еще и моделирует из мусора. К примеру, как работает птичья лапка из трубочек для коктейля, как из подручных средств измерить объем дыхания и пропорции черепа. Его курс «Мусорное биомоделирование» можно уже сейчас посмотреть на канале «Дети и наука». А на фестивале он расскажет о новом курсе, который похож на школьный предмет «Окружающий мир», но не скучный.
На этом фестивале большая доля станций придумана самими учениками. В прошлом году мы сделали это впервые, и мне очень понравилось. Думаю, мы и дальше будем двигаться в эту сторону — привлекать детей и их родителей. Это — совместное творчество семьи.
Моя семья тоже помогает. Десятилетняя дочь собирается вести станцию по настольной игре «Код фараона». Муж — станцию по выведению цыплят. Это наш небольшой семейный проект - мы даем инкубатор, яйца, корм, поилки, кормушки в аренду. Городской ребенок может посмотреть, как вылупляются цыплята, а через неделю-две, в зависимости от того, насколько чуткое у родителей обоняние, мы забираем себе обратно. Сегодня три недели до фестиваля, мы заложили яйца, и если все пойдет по плану, то цыплята должны вылупиться прямо там.
Когда я начинаю готовить фестиваль — примерно за два-три месяца, я начинаю смотреть на всех людей с точки зрения того, чем он может пригодиться на фестивале. В прошлом году случайно зашел разговор с мамой моего ученика, и оказалось, она искусствовед, но сейчас работает по другой специальности. И с лекции, прочитанной у нас, у нее началась своя карьера — теперь она выступает в разных городах, может, она этим и не зарабатывает, но получает колоссальное удовольствие. Такие случаи не единичны.
Организация подобного проекта — это месяца два-три напряженной беспрерывной работы. Каждый раз думаешь, может уже и не надо, но когда фестиваль заканчивается, уже через неделю начинают спрашивать, когда следующий. И приходится это тянуть. У всегда меня два опасения — что публики будет слишком мало, и что публики будет слишком много. Но у нас очень дружный коллектив, и я знаю, что мне всегда помогут, подстрахуют, утешат, когда перестанет получаться. Как я все успеваю? Мой принцип — надо как следует выспаться, и после этого в течение дня быстро соображать.
Пока на фестивале не хватает столов, поскольку дело происходит в Доме Культуры, а там таких мероприятий нет. Но это технический вопрос, решаемый, а идейно — мне не хватает участников из Солнечногорского района, мне хочется, чтобы о нас больше знали. Зеленоград, я считаю, хорошо охвачен, и педагогами, и посетителями.
В Доме творчества я веду два кружка — это «Живая математика», курс которой лежит за рамками школьной программы, и «Кружок изобретателей», где мы совмещаем основы ТРИЗ, азы физики, опыты и поделки на физические темы. В основном, мои ученики возраста начальной школы. Обычно в пятом классе, если ребенок не успел разлюбить математику в начальной школе, то он поступает в профильную школу, и на кружок не остается времени.
Среди моих учеников много хороших ребят, есть победители олимпиад. Влияние школы, семьи, конкретно мое — не особенно разберешь, где здесь что. Поэтому я не записываю их грамоты на свой счет. У меня есть другой повод для гордости — выступления моих ребят на фестивале — сами придумали, подготовили, провели. А еще когда занятие закончилось, а дети не расходятся, потому что они хотят еще что-то доделать, спросить, доклеить, дорезать, рассмотреть, решить. Вот это и правда приятно.
Мой кружок математики это не только решение олимпиадных задач, а расширение кругозора, представлений и база под школьную успеваемость тоже.
Для зеленоградцев занятия по изобретательству и математике я веду в ЦМИТ «Поезд» на улице Юности, дом 8.
Я очень счастливый человек. Что есть, то есть. У меня прекрасная семья, прекрасная работа и друзья.
Пять лет назад мы переехали в собственный дом в Льялово. Это позволило нам взять приемных детей. Наши дети, всего их шестеро, могут приглашать гостей, не спрашивая разрешения. Они всегда знают, что я —за хорошие компании. Дом — это здорово.
У нас трое приемных детей, один уже совсем взрослый, а двое сейчас живут с нами. Приемные дети — это трудно, но весело. Воспитание их — это интересный и полезный труд, чувствуешь, что занимаешься хорошим нужным делом, участвуешь в развитии.
Я дорожу мнением друзей, с которыми мы видимся редко, и которые отмечают успехи моих детей. Процесс изменений медленный, и изнутри его не всегда видно. Это очень важно — если у тебя есть друг с приемными детьми, не поленись их лишний раз похвалить.
Еще мы благодарны нашим друзьям за помощь. К примеру, они водят наших детей в походы — они там взрослеют стремительно, за неделю как за год дома.
Многие родители с приемными детьми жалуются, что ребенка только привезли, отмыли, а в школе выставляют претензии, почему он неидеально себя ведет. Нам повезло — в нашей школе все относились с пониманием и очень помогали. Очень хорошо растить детей в Менделееве, в том числе непростых. Хочется больше неравнодушных людей.
Марина Федякова
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