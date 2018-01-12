Идеальная ситуация, когда ребенок дома просит отца сделать вместе то, что они видели на фестивале

В Доме детского творчества «РИТМ», где я работаю педагогом-организатором, в 2014 мне предложили сделать свой проект. Я вспомнила, что бывала на детских фестивалях науки в Москве и в Пущино, и решила сделать такой же. Первый год были опасения, что никто не придет. По моим прикидкам, должно было прийти человек триста, но пришло около полутора тысяч. Мы были поражены таким интересом. В этом году Фестиваль пройдет уже в пятый раз.

Основная идея фестиваля и наша задача, в первую очередь, состоит в том, чтобы люди унесли домой какие-то идеи. Чтобы они узнали о пособиях, видеоканалах, игрушках, которым можно сделать самим. Идеальная ситуация, когда ребенок возвращаясь домой, просит отца сделать вместе то, что они видели днем.

Удивительно, что в участии заинтересовано большое количество ведущих. Мы делаем этот проект практически без денег, и они не получают гонорары. Им нравится, что приходят заинтересованные люди, любознательные дети, с которыми можно поделиться знаниями и тем, что любишь. Это может быть работа, а может быть, хобби, которое даже в семье могут не разделять.

У меня широкий круг общения, поэтому в основном ведущие — это мои знакомые, знакомые знакомых, люди, с которыми дружишь по другой теме, а вдруг выясняется, что у них есть какое-то интересное хобби.

Нам помогает администрация поселка, но суммы небольшие, то есть это расходные материалы и перекус для ведущих. В принципе, этого хватает. Выводить фестиваль на платную основу, приглашать платных педагогов — этого мы не хотим. У нас всё работает за идею, и спасибо всем, кто участвует. Мне важно, чтобы пришли именно те, кто не может заплатить. Те, кто может, они и на «Умную Москву» съездят, и других платных мероприятий огромное количество. Пока есть возможность, и мы справляемся, я до последнего буду упираться и держать бесплатный вход.

Несмотря на это, я рекомендую взять с собой деньги, потому что на фестивале авторы будут продавать свои книги, а также будут организации, которые специализируются на научных игрушках.