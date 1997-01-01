Программа фестиваля рассчитана на весь день — расписание и перечень станций будут опубликованы позже. Фестиваль предназначен для детей с 6 лет с родителями, вход свободный. Каждая из станций — это место, где «кто-то очень интересный рассказывает о чем-то очень интересном и обязательно дает это потрогать и попробовать самому», говорится в описании фестиваля.

Анонсы первых станций уже появились в группе фестиваля в Facebook: это игра «Го» и «Балет на проволоке», «Реактивное движение» и «Лепка из теста правил русского языка», «Мусорное биомоделирование», «Многогранники», «Авиамоделирование» и другие.

Ведущие станций — не только профессиональные педагоги, популяризаторы и энтузиасты науки, но и обыкновенные люди: волонтёры и любители поделиться разнообразными знаниями и умениями. Организаторы фестиваля горячо приветствуют участие детей и подростков в качестве ведущих станций, не в формате стендовых докладов, а во взаимодействии с посетителями.

Свои станции проводят детские клубы и образовательные центры Зеленограда и Солнечногорского района, а также компании, которые хотят познавательно и интересно рассказать о своей работе и профессиях своих специалистов. На фестивале представляют свою продукцию издательства научно-популярной литературы и магазины научных игрушек.

В 2019 году Фестиваль увлекательной науки включен в число участников Всероссийского Фестиваля «Наука 0+». «Мы обратились в оргкомитет ВФН, там по достоинству оценили высокий уровень нашего фестиваля и включили в число участников, — рассказали Zelenograd.ru организаторы фестиваля в Менделееве. — Надеемся, что это сделает фестиваль еще насыщеннее». География фестиваля в этом году тоже продолжает расширяться, самые дальние его участники приедут из Нижнего Новгорода.

Фестиваль увлекательной науки проводят в Менделееве уже шестой раз, его главные организаторы — ДДТ «РИТМ» и КДЦ «Метролог».

"В 2014 году мне предложили сделать свой проект в Доме детского творчества «РИТМ», где я работаю педагогом-организатором, — рассказывала в интервью Zelenograd.ru Ольга Оводова, инициатор фестиваля и его главный координатор. — Я вспомнила, что бывала на детских фестивалях науки в Москве и в Пущино, и решила сделать такой же. По моим прикидкам, должно было прийти человек триста, но пришло около полутора тысяч. Мы были поражены таким интересом. Основная идея фестиваля и наша задача, в первую очередь, состоит в том, чтобы люди унесли домой какие-то идеи. Чтобы они узнали о пособиях, видеоканалах, игрушках, которым можно сделать самим. Идеальная ситуация, когда ребенок возвращаясь домой, просит отца сделать вместе то, что они видели днем…"