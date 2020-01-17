Интеллектуальная игра «Детская Мозгобойня» 26 января 12:00 Пивной ресторан "Колбасофф" Возраст 10+

Интеллектуальная игра «Детская Мозгобойня» вернулась в Зеленоград. Первая игра нового сезона состоится 26 января в 12:00 в ресторане «Колбасофф» на площади Юности. Стоимость участия одного игрока — 400 рублей. Команды от 4 до 8 человек. Продолжительность игры — полтора часа. Рекомендуемый возраст 10-13 лет. С 17 января началась регистрация на игру.

Что такое «Детская Мозгобойня»?

  • Развлекательно-образовательная командная игра для детей.
  • 1,5 часа бурных обсуждений и взрывных эмоций в уютной атмосфере. Без участия родителей.
  • Пожалуй, лучшая возможность развлечь ребенка с пользой.

«Детская Мозгобойня» берет свое начало из взрослой игры, которая проводится на протяжении последних 2,5 лет.
Вопросы викторины направлены на разные области жизни школьника, чтобы подключить не только его знания, но и смекалку, фантазию, интересы.
Польза и развлечение: игра развивает в детях состязательные навыки, поддерживает интеллектуальное развитие, командную работу.
Используя игровую механику, показано, что знания — огромная сила.
«Мозгобойня» — единственная интеллектуально-развлекательная игра в мире, в которую играют 80000+ человек в 17 странах мира ежемесячно.
На игру приглашают фотографа, чтобы сохранить самые крутые моменты.

Вы все еще сомневаетесь, стоит ли принимать участие в игре?
Приводите своих умников и попробуйте!
Информация в группе ВКонтакте

Регистрация на первую «Детскую Мозгобойню»

  • Игра состоится при условии участия не менее 10 команд.
  • Что нужно для участия:

  1. Команда от 4 до 8 человек
  2. Эффектное название (смешное, творческое, своё)
  3. Заполнить форму регистрации.

Если вы никак не можете собрать команду, пишите комментарий, что ваш ребенок готов играть, и ему найдут место или составят из всех одиночек дружную сборную.

Стоимость участия — 400 руб с человека.

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