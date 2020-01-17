Что такое «Детская Мозгобойня»?

Развлекательно-образовательная командная игра для детей.

1,5 часа бурных обсуждений и взрывных эмоций в уютной атмосфере. Без участия родителей.

Пожалуй, лучшая возможность развлечь ребенка с пользой.

«Детская Мозгобойня» берет свое начало из взрослой игры, которая проводится на протяжении последних 2,5 лет.

Вопросы викторины направлены на разные области жизни школьника, чтобы подключить не только его знания, но и смекалку, фантазию, интересы.

Польза и развлечение: игра развивает в детях состязательные навыки, поддерживает интеллектуальное развитие, командную работу.

Используя игровую механику, показано, что знания — огромная сила.

«Мозгобойня» — единственная интеллектуально-развлекательная игра в мире, в которую играют 80000+ человек в 17 странах мира ежемесячно.

На игру приглашают фотографа, чтобы сохранить самые крутые моменты.

Вы все еще сомневаетесь, стоит ли принимать участие в игре?

Приводите своих умников и попробуйте!

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