24 декабря Культурный Центр «Доброволец» (Творческий лицей, корпус 832, 1 этаж) приглашает всех желающих на мастер-класс по изготовлению елочного украшения «Новогодний шар» (роспись елочных шаров акриловыми красками). Подготовка подарка — одна из самых приятных забот. А что может быть лучше подарка, сделанного своими руками! Начало в 16:00. Вход свободный.

Предварительная запись по тел: 8-977-779-61-30