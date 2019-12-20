24 декабря Культурный Центр «Доброволец» (Творческий лицей, корпус 832, 1 этаж) приглашает всех желающих на мастер-класс по изготовлению елочного украшения «Новогодний шар» (роспись елочных шаров акриловыми красками). Подготовка подарка — одна из самых приятных забот. А что может быть лучше подарка, сделанного своими руками! Начало в 16:00. Вход свободный.
Предварительная запись по тел: 8-977-779-61-30
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