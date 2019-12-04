Военно-исторический фестиваль, посвященный 78-й годовщине контрнаступления Советских войск в битве под Москвой и дню Героев Отечества пройдет 8 декабря на площадке рядом со Спасским храмом поселка Андреевка. Участники реконструируют бои за рабочий поселок Крюково в декабре 1941 года, можно будет увидеть выставку оружия и артефактов и кавалерийское выступление. Будет работать полевая кухня. Начало в 10:00.
Организаторы приглашают семьи и профильную аудиторию: школьников, курсантов кадетских и казачьих классов, членов военно-патриотических и военно-спортивных клубов.
Для гостей развернутся интерактивная выставка оружия и снаряжений времен Великой Отечественной войны, выставка поисковых объединений Московской области, пройдет показательное кавалерийское выступление, реконструкция боевых действий Красной Армии против немецко-фашистских захватчиков, показательная командная тактическая игра подростковых военно-спортивных клубов, будет работать полевая кухня.
Дата проведения фестиваля выбрана неслучайно: немецкие войска были окончательно выбиты из-под Крюково именно 7-8 декабря 1941 года. В те дни шел переломный момент Московской битвы — сражения за рабочий поселок Крюково, когда враг был всего лишь в нескольких десятках километров от Москвы. Здесь на 41 километре в 1941 году насмерть стояли гвардейцы-панфиловцы, казаки Доватора, танкисты Катукова. Они нанесли гитлеровской армии первое серьезное поражение в войне с Советским Союзом. План «молниеносной войны» был окончательно сорван, впервые был развеян миф о «непобедимости» гитлеровской армии.
Согласно документам того времени, по оси Крюково-Андреевка-Брехово, проходил последний рубеж обороны Москвы. Этот рубеж стал Рубежом великого перелома: от битвы под Москвой до побед в Восточной Пруссии. Таким образом, фестиваль «41 последний рубеж», проводимый непосредственно в местах боевой славы защитников столицы в годовщину их бессмертного подвига, станет ярким и запоминающимся событием с огромным военно-патриотическим значением для всех граждан России.
По словам организаторов фестиваля, казачьи войска внесли неоценимый вклад в победу советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов. В трагические дни Битвы за Москву кавалеристы Белова и Доватора оказались единственной силой, способной за сутки преодолеть 100 километров и встать живой стеной на пути немецких танков. Именно 8 декабря 1941 года в окрестностях современного Зеленограда легендарные защитники Москвы — казаки генерала Доватора получили Гвардейские знамена.
Военно-исторический фестиваль «41 последний рубеж» проводят Районное казачье общество «Зеленоград» Московского городского казачьего общества, Хуторское казачье общество «Андреевка» и реконструктор кавалерии Муминов Тимур Рашидович при информационной поддержке Коворкинг-центра НКО в Зеленограде.
В программе возможны изменения. Следите за новостями фестиваля в официальной группе.