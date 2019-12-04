Согласно документам того времени, по оси Крюково-Андреевка-Брехово, проходил последний рубеж обороны Москвы. Этот рубеж стал Рубежом великого перелома: от битвы под Москвой до побед в Восточной Пруссии. Таким образом, фестиваль «41 последний рубеж», проводимый непосредственно в местах боевой славы защитников столицы в годовщину их бессмертного подвига, станет ярким и запоминающимся событием с огромным военно-патриотическим значением для всех граждан России.

По словам организаторов фестиваля, казачьи войска внесли неоценимый вклад в победу советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов. В трагические дни Битвы за Москву кавалеристы Белова и Доватора оказались единственной силой, способной за сутки преодолеть 100 километров и встать живой стеной на пути немецких танков. Именно 8 декабря 1941 года в окрестностях современного Зеленограда легендарные защитники Москвы — казаки генерала Доватора получили Гвардейские знамена.

Военно-исторический фестиваль «41 последний рубеж» проводят Районное казачье общество «Зеленоград» Московского городского казачьего общества, Хуторское казачье общество «Андреевка» и реконструктор кавалерии Муминов Тимур Рашидович при информационной поддержке Коворкинг-центра НКО в Зеленограде.

В программе возможны изменения. Следите за новостями фестиваля в официальной группе.