Zelenograd Dev Meetup — ноябрь 2019 15 ноября 19:30 Технопарк "Элма"

Сообщество зеленоградских разработчиков ZelDev приглашает всех инженеров программного обеспечения из любых областей компьютерной науки на встречу в ближайшую пятницу.

Zelenograd Dev Meetup — группа профессиональных разработчиков и тех, кто просто любит программировать обсуждает широкий спектр тем от возможностей языков до техник доставки, а также всего, что между.

Программа митапа 15 ноября

Деплой на powershell и девопс в экосистеме MS. Дмитрий Ларионов расскажет о том, что включает DevOps от Майкрософт. Поговорим об инфраструктуре как код (IaC), декларативной конфигурации, сборке и релизах средствами Azure DevOps (TFS, VSTS), управлении пакетами (NuGet, NPM, Maven и другими) в Azure DevOps.А затем, за что я полюбил PowerShell, как делал развертывание сервисов на Linux и Widows (не в контейнерах) с помощью Jenkins и PowerShell. Почему именно PowerShell.

Методы локализации на карте и трекинга объектов. Серию докладов о том, как работает беспилотный трамвай, продолжит Антон Рубашкин. Антон расскажет как методы теорвера и матстатистики применяются в современной прикладной инженерии. А именно: Фильтр частиц для локализации на графе путей или дорог при сильно зашумленном gps; Фильтр Калмана и трекинг для предсказания поведения пешеходов и машин

Обзор высокопроизводительных блокчейн фреймворков. Макс Вихарев расскажет про свои эксперименты в использовании Proof-of-stake блокчейн фреймворков для синхронизация стейта в распределенных приложениях. Вспомним немножко классической криптографии. Познакомимся с Tendermint. Посмотрим на сколько сложно сделать простейшее социальное приложение. И при чем вообще тут блокчейн

Место проведения

Встреча пройдет 15 ноября (пятница) в 19:30 в конференц-зале технопарка «Элма» (проезд 4922, дом 4, строение 3). Вход по списку — нужно зарегистрироваться (или паспорт/права).

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