9 октября (среда) в Зеленограде пройдет Единый семинар «1C» для бухгалтеров, финансовых директоров и ИТ-специалистов малого и среднего бизнеса. Начало в 10:00. Семинар пройдет по адресу: Зеленоград, улица Юности, дом 8 (Центр развития предпринимательства, конференц-зал). Участие в семинаре бесплатное. Предварительная регистрация.
В среду, 9 октября, ведущий партнер фирмы «1С» в Зеленограде компания «БЦ ПРОФИТ» проведет единый семинар для бухгалтеров, финансовых директоров и ИТ-специалистов предприятий малого и среднего бизнеса.
Единый семинар — информационное мероприятие, которое регулярно проводит фирма «1С» и ее партнеры в регионах России, странах СНГ и Балтии.
- 1С-Отчетность за 9 месяцев 2019 г. — на что обратить внимание
- Сложные случаи учета НДС в «1С:Бухгалтерии 8» на практических примерах
- Маркировка. Поддержка в 1С. Практика автоматизации с пользой для бизнеса
- Онлайн-кассы: ответы на часто задаваемые вопросы, применение при взаимозачетах и удержаниях из зарплаты
- Актуальные вопросы учета НДФЛ в «1С:Зарплате и управлении персоналом 8». Готовимся к переходу на электронный кадровый документооборот
- Вопросы специалистам
Семинар пройдет по адресу: Москва, Зеленоград, улица Юности, дом 8 (Центр развития предпринимательства, конференц-зал).
Участие в семинаре бесплатное. Предварительная запись по телефонам:
8(499)734-82-57;
8(499)736-65-51;
8(495)944-73-23;
8(495)944-51-07;
По электронной почте: info@bcprofit.ru
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