Единый семинар «1C» для бухгалтеров, финансовых директоров и ИТ-специалистов малого и среднего бизнеса 9 октября 10:00 ГБУ "Малый бизнес Москвы" подразделение ЗелАО Возраст 18+

9 октября (среда) в Зеленограде пройдет Единый семинар «1C» для бухгалтеров, финансовых директоров и ИТ-специалистов малого и среднего бизнеса. Начало в 10:00. Семинар пройдет по адресу: Зеленоград, улица Юности, дом 8 (Центр развития предпринимательства, конференц-зал). Участие в семинаре бесплатное. Предварительная регистрация.

В среду, 9 октября, ведущий партнер фирмы «1С» в Зеленограде компания «БЦ ПРОФИТ» проведет единый семинар для бухгалтеров, финансовых директоров и ИТ-специалистов предприятий малого и среднего бизнеса.

Единый семинар — информационное мероприятие, которое регулярно проводит фирма «1С» и ее партнеры в регионах России, странах СНГ и Балтии.

Программа семинара:

  • 1С-Отчетность за 9 месяцев 2019 г. — на что обратить внимание
  • Сложные случаи учета НДС в «1С:Бухгалтерии 8» на практических примерах
  • Маркировка. Поддержка в 1С. Практика автоматизации с пользой для бизнеса
  • Онлайн-кассы: ответы на часто задаваемые вопросы, применение при взаимозачетах и удержаниях из зарплаты
  • Актуальные вопросы учета НДФЛ в «1С:Зарплате и управлении персоналом 8». Готовимся к переходу на электронный кадровый документооборот
  • Вопросы специалистам

Семинар пройдет по адресу: Москва, Зеленоград, улица Юности, дом 8 (Центр развития предпринимательства, конференц-зал).

Участие в семинаре бесплатное. Предварительная запись по телефонам:

8(499)734-82-57;

8(499)736-65-51;

8(495)944-73-23;

8(495)944-51-07;

По электронной почте: info@bcprofit.ru

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