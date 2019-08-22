С 11:00 до 15:00 в территория Дворца творчества детей и молодежи превратится в интерактивную площадку, где можно будет познакомиться с нужными сервисами и неочевидным возможностями своего района.



На фестивале состоится целая серия мастер-классов:

сделать поделку из вторсырья,

создать красивую холщовую сумку,

разукрасить скворечник.

Помимо этого гостей ждет целое постановочное представление, которое педагоги создадут с вашими детьми прямо во время фестиваля.