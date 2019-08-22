23 августа в Зеленоградском дворце творчества детей и молодежи, пройдет экологический праздник. Всех приглашают к участию. В программе мероприятия увлекательные конкурсы фотографий, рисунков и поделок. Вы сможете сделать поделку из вторсырья, создать красивую холщовую сумку, разукрасить скворечник. Помимо этого гостей ждет целое постановочное представление. Начало в 11:00. Вход свободный.
С 11:00 до 15:00 в территория Дворца творчества детей и молодежи превратится в интерактивную площадку, где можно будет познакомиться с нужными сервисами и неочевидным возможностями своего района.
На фестивале состоится целая серия мастер-классов:
- сделать поделку из вторсырья,
- создать красивую холщовую сумку,
- разукрасить скворечник.
Помимо этого гостей ждет целое постановочное представление, которое педагоги создадут с вашими детьми прямо во время фестиваля.
А еще в формате игры вас обучат разделению мусора, и будет организован видеоконкурс о бережном отношении к природе. Все активности проведут известные сообщества экологистов: «Зеленый Драйвер», ГПБУ Мосприрода и проект +1ГОРОД.
В конце фестиваля гости поделятся идеями о том, как наиболее эффективно можно участвовать в социальной и экологической жизни города и районов.
До встречи, Фестиваль «Чистый город — Зелёный город» ждёт вас.
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