Семейный фестиваль «Чистый город — Зелёный город» 23 августа 11:00 Дворец творчества детей и молодежи (ДТДиМ)

23 августа в Зеленоградском дворце творчества детей и молодежи, пройдет экологический праздник. Всех приглашают к участию. В программе мероприятия увлекательные конкурсы фотографий, рисунков и поделок. Вы сможете сделать поделку из вторсырья, создать красивую холщовую сумку, разукрасить скворечник. Помимо этого гостей ждет целое постановочное представление. Начало в 11:00. Вход свободный.

С 11:00 до 15:00 в территория Дворца творчества детей и молодежи превратится в интерактивную площадку, где можно будет познакомиться с нужными сервисами и неочевидным возможностями своего района.

На фестивале состоится целая серия мастер-классов:

  • сделать поделку из вторсырья,
  • создать красивую холщовую сумку,
  • разукрасить скворечник.

Помимо этого гостей ждет целое постановочное представление, которое педагоги создадут с вашими детьми прямо во время фестиваля.

А еще в формате игры вас обучат разделению мусора, и будет организован видеоконкурс о бережном отношении к природе. Все активности проведут известные сообщества экологистов: «Зеленый Драйвер», ГПБУ Мосприрода и проект +1ГОРОД.

В конце фестиваля гости поделятся идеями о том, как наиболее эффективно можно участвовать в социальной и экологической жизни города и районов.

До встречи, Фестиваль «Чистый город — Зелёный город» ждёт вас.

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