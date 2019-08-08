Как добраться до фестиваля:

Проезд на машине:

В этом случае проще всего воспользоваться навигатором, в который достаточно вбить: «Сыроварня Олега Сироты» или «Русский Пармезан». В обоих случаях, навигатор приведет вас куда нужно, а именно в деревню Дубровское Истринского района.

Добраться к нам очень просто, Вы выезжаете на трассу М-9 и движетесь по Новой Риге примерно 40 км. Если боитесь проскочить, лучше засечь! На 40-м километре сбросьте скорость и следите за указателями! Вскоре вы увидите знаки «Парковка» и «Съезд». Вам туда. Сразу после съезда вы увидите наше поле и буквы «СЫР», которые послужат вам безошибочным ориентиром.

Если вы проскочите первый съезд, не расстраивайтесь, и сильно не разгоняйтесь! Еще через пару километров будет съезд на деревню «Кострово», через которую вы также попадете к нам, просто по старой дороге.

Если вдруг вы совсем заблудитесь, звоните нам на сыроварню, мы постараемся помочь вам найтись. 8(915) 359-95-05

На электричке:

Из Москвы, со станций, который находятся рядом с м. Рижская и м. Тушинская ходят пригородные электрички до станции Новоиерусалимская. Там вас встретят наши автобусы-шатлы, которые доставят прямиком на ярмарку. Бесплатные шатлы будут работать все три дня во время проведения Фестиваля. Первый шатл отходит на ярмарку в 9.30 утра от станции Новоиерусалимская. Последний шатл с ярмарки обратно до станции отправляется 20.00 часов. Шатлы будут курсировать каждые 30 минут в течении всего дня.