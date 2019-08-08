Традиционный Всероссийский фестиваль фермерской продукции «Сыр. Пир. Мир» ждет гостей с 9 по 11 августа в деревне Дубровское, на территории сыроварни Олега Сироты «Русский Пармезан». На огромной площадке в Подмосковье объединятся лучшие сыровары со своими фирменными продуктами, которые можно будет продегустировать и купить. Даже самые искушенные гурманы не останутся равнодушными! Участники смогут посетить тематические конференции, а гости — мастер-классы и концерт, где выступят известные музыкальные исполнители. Для маленьких посетителей мероприятия построят специальный детский городок с зоной развлечений, где дети смогут весело и активно провести время. Вход на фестиваль — свободный.
- 100 тонн потрясающего фермерского сыра, мясных деликатесов, хлеба, меда и других продуктов, которые привезут 300 фермеров сыроваров со всей России!
- Насыщенная деловая программа в пятницу. Министры и предприниматели поделятся знаниями и опытом о том, как открыть свой сырный стартап и сделать его успешным, как получить гранты и не прогореть в первый год работы! Представители Минсельхоза и Мининвеста Подмосковья — расскажут, как получить поддержку и субсидии. И если вы вдохновитесь на открытие собственного дела, то наши участники познакомят вас с многочисленной сельхоз техникой, которая будет представлена на нашей выставке!
- Вы сможете поучаствовать в составлении сырной карты Подмосковья! Да-да! Будем выкладывать сыры из всех подмосковных фермерских хозяйств на карту, чтобы вы наглядно могли посмотреть кто и откуда к нам приехал!
- Проведем множество мастер классов, как для взрослых, так и для детей! Научим вас готовить моцареллу и халуми, а также различные блюда из сыра, лепить пельмени, расписывать пряники, обучим гончарному и свечному делу, будем плести косы, устраивать скачки на лошадях и многое другое!
А еще, вас ждет выступление Нейромонаха Феофана, Guru Groov Foundation и фолк-группы «Отава-Ё»!
Вся информация по фестивалю тут
ЗОНА — СЦЕНА
10:30 — ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ. Приветственное слово Олега Сироты.
10:30 — Начало деловой программы (ВИП-шатер), обход выставки техники.
10:30 — Детский час, конкурсная программа для детей, детский проект «KINDERBAND».
11:30 — «Шоу саундтреков» — вокально-танцевальный блок «КИНОМУЗЫКА». По окончании кино викторина от ведущего.
12:30 — ДИДЖЕЙ СЕТ.
13:15 — Шоу мыльных пузырей.
13:45 — ДИДЖЕЙ СЕТ.
13:45 — Кулинарные мастер-классы в ЗОНЕ ВЫСТАВКИ СЫРНОЙ ТЕХНИКИ:
- Ларец здоровья. Изготовление моцареллы и халлуми.
- Соболев сыр. Фирменный теплый салат с жаренным на гриле халлуми.
- Рыбные пироги. Выпечка заливного пирога.
- Иван да Марья. Пельмени.
- Сыр плюс сидр.
- Копчение сыра и колбасок.
16:30 — RUSSIAN FOLK-BAND «MEREZHA» (программа № 1)
Игры и реквизит для интерактива с гостями фестиваля: * объемные косы для заплетания на скорость в две команды * жмурки (круговая хороводная игра с бубенцами и платком) * скачки на лошадках в две команды.
17:15 — EDELWEISS (танцевальная программа № 1 — КАЛИНКА), программа состоит из четырех номеров + интерактив с гостями.
17:35 — Выступление ДМИТРИЯ НЕСТЕРОВА.
18:00 — ДИДЖЕЙ СЕТ.
19:00 — Выступление хедлайнера НЕЙРОМОНАХА ФЕОФАНА
20:00 — Закрытие первого дня работы фестиваля.
Детские мастер-классы и активности будут работать с 11.00 до 19.00. Ведущие анонсируют программу мероприятия, рассказывают, что и где происходит, также анонсируют благотворительный аукцион!
10:00-14:00 — Конкурс «СЫРНЫЙ СОМЕЛЬЕ».
10:30 — Конкурс «Лучший сыр России — 2019» (ВИП-шатер).
10:30-11:00 — Регистрация судей рядом с местом проведения конкурса.
11:00-11:15 — Брифинг для судей.
11:15-13:00 — Судьи дегустируют образцы сыров (около 500 образцов) и выбирают лучшие сыры.
13:00-15:00 — Подсчет результатов конкурса.
ЗОНА — СЦЕНА
10:30 — Шоу мыльных пузырей.
11:00 — Детский час, конкурсная программа для детей, детский проект «KINDERBAND».
12:00 — «Шоу саундтреков» — блок «МЮЗИКЛ». По окончании викторина от ведущего.
13:00 — RUSSIAN FOLK-BAND «MEREZHA» (программа № 2) Игры и реквизит для интерактива с гостями фестиваля: * перепляс * кадриль * ленточная карусель * ручейки, кадрили и другие народные потехи.
13:45 — ДИДЖЕЙ СЕТ.
13:45 — Кулинарные мастер-классы в ЗОНЕ ВЫСТАВКИ СЫРНОЙ ТЕХНИКИ:
- Соболев сыр. Фирменный теплый салат с жаренным на гриле халлуми.
- Иван да Марья. Пельмени.
- Копчение сыра и колбасок.
- Мастер-класс от Мирко Дзаго.
15:00-16:15 — 8 судей на сцене выбирают лучшие сыры среди 10 образцов, отобранных на предыдущем этапе (финал конкурса «СЫРНЫЙ СОМЕЛЬЕ»)
16:15-16:30 — Церемония награждения победителей конкурса"СЫРНЫЙ СОМЕЛЬЕ" при участии международного жюри и Олега Сироты.
16:30 — EDELWEISS (танцевальная программа № 2 — СТИЛЯГИ), программа состоит из четырех номеров.
17:00 — Выступление хедлайнеров: звезды GURU GROOVE FOUNDATION, ПАРТИЗАН FM, EASY M.
20:00 — Закрытие второго дня работы фестиваля.
Детские мастер-классы и активности будут работать с 11.00 до 19.00. Ведущие анонсируют программу мероприятия, рассказывают, что и где происходит, также анонсируют благотворительный аукцион!
ЗОНА — СЦЕНА
10:30 — ДИДЖЕЙ СЕТ.
11:30 — Детский час, конкурсная программа для детей, детский проект «KINDERBAND».
12:30 — ДИДЖЕЙ СЕТ.
12:30 — Кулинарные мастер-классы в ЗОНЕ ВЫСТАВКИ СЫРНОЙ ТЕХНИКИ:
- Ларец здоровья. Изготовление моцареллы и халлуми.
- Соболев сыр. Фирменный теплый салат с жаренным на гриле халлуми.
- Рыбные пироги. Выпечка заливного пирога.
- Иван да Марья. Пельмени.
- Сыр плюс сидр.
- Копчение сыра и колбасок.
15:15 — БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ АУКЦИОН (название фонда, которому пойдут деньги с аукциона, уточняется).
15:45 — RUSSIAN FOLK-BAND"MEREZHA" (программа № 3 — расширенная) Большое количество игр и реквизита для отдельной программы: * объемные косы для заплетания на скорость в две команды * жмурки (круговая хороводная игра с бубенцами и платком) * скачки на лошадках в две команды * перепляс * кадриль * ленточная карусель * ручейки, кадрили и другие народные потехи.
16:30 — ИЛЛЮЗИОННОЕ ШОУ с цветными голубями.
17:00 — ДИДЖЕЙ СЕТ.
18:00 — Выступление хедлайнера ОТАВА Е.
19:00 — Закрытие фестиваля.
Проезд на машине:
В этом случае проще всего воспользоваться навигатором, в который достаточно вбить: «Сыроварня Олега Сироты» или «Русский Пармезан». В обоих случаях, навигатор приведет вас куда нужно, а именно в деревню Дубровское Истринского района.
Добраться к нам очень просто, Вы выезжаете на трассу М-9 и движетесь по Новой Риге примерно 40 км. Если боитесь проскочить, лучше засечь! На 40-м километре сбросьте скорость и следите за указателями! Вскоре вы увидите знаки «Парковка» и «Съезд». Вам туда. Сразу после съезда вы увидите наше поле и буквы «СЫР», которые послужат вам безошибочным ориентиром.
Если вы проскочите первый съезд, не расстраивайтесь, и сильно не разгоняйтесь! Еще через пару километров будет съезд на деревню «Кострово», через которую вы также попадете к нам, просто по старой дороге.
Если вдруг вы совсем заблудитесь, звоните нам на сыроварню, мы постараемся помочь вам найтись. 8(915) 359-95-05
На электричке:
Из Москвы, со станций, который находятся рядом с м. Рижская и м. Тушинская ходят пригородные электрички до станции Новоиерусалимская. Там вас встретят наши автобусы-шатлы, которые доставят прямиком на ярмарку. Бесплатные шатлы будут работать все три дня во время проведения Фестиваля. Первый шатл отходит на ярмарку в 9.30 утра от станции Новоиерусалимская. Последний шатл с ярмарки обратно до станции отправляется 20.00 часов. Шатлы будут курсировать каждые 30 минут в течении всего дня.
- Мы отличаемся!
-
+7 (495) 76-76-746
- Август 20% скидки
-
Профессиональные
товары для шитья и вязания!
- Для летних ремонтов!
-
Смотрите на сайте коллекции
Приятные цены, скидки.