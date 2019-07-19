Для детей от 6 до 15 лет будет открыто несколько тематических площадок. Ребята изучат самые крупные моря и океаны, споют песни о море, поучаствуют в конкурсе рисунков и узнают, какие книги по теме можно почитать.

Всемирный день китов и дельфинов отмечают 23 июля по всему миру. Этот праздник был учрежден в 1986 году, когда Международная китобойная комиссия ввела запрет на коммерческую добычу китов.