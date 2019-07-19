Квест «На глубине морей и океанов», посвященный Всемирному дню китов и дельфинов пройдет 24 июля в Зеленоградском дворце творчества (площадь Колумба, дом 1). Ребята изучат самые крупные моря и океаны, споют песни о море, поучаствуют в конкурсе рисунков и узнают, какие книги по теме можно почитать. Начало в 11:00. Вход свободный.
Для детей от 6 до 15 лет будет открыто несколько тематических площадок. Ребята изучат самые крупные моря и океаны, споют песни о море, поучаствуют в конкурсе рисунков и узнают, какие книги по теме можно почитать.
Всемирный день китов и дельфинов отмечают 23 июля по всему миру. Этот праздник был учрежден в 1986 году, когда Международная китобойная комиссия ввела запрет на коммерческую добычу китов.
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