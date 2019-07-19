Комментировать
Квест «На глубине морей и океанов» 24 июля 11:00 Дворец творчества детей и молодежи (ДТДиМ) Возраст от 6 до 15

Квест «На глубине морей и океанов», посвященный Всемирному дню китов и дельфинов пройдет 24 июля в Зеленоградском дворце творчества (площадь Колумба, дом 1). Ребята изучат самые крупные моря и океаны, споют песни о море, поучаствуют в конкурсе рисунков и узнают, какие книги по теме можно почитать. Начало в 11:00. Вход свободный.

Для детей от 6 до 15 лет будет открыто несколько тематических площадок. Ребята изучат самые крупные моря и океаны, споют песни о море, поучаствуют в конкурсе рисунков и узнают, какие книги по теме можно почитать.

Всемирный день китов и дельфинов отмечают 23 июля по всему миру. Этот праздник был учрежден в 1986 году, когда Международная китобойная комиссия ввела запрет на коммерческую добычу китов.

 Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

Професиональные
товары для шитья и вязания!

 Реклама
Реклама
Для летних ремонтов!

Смотрите на сайте коллекции
Приятные цены, скидки.

 Реклама
© 1997–2019 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама