Четвертый этап Чемпионата Супермото `15 пройдет на картодроме в Фирсановке 20-21 июля. Вход для зрителей свободный. В субботу начало в 9:00, в воскресенье в 10:00. Всем спортсменам необходимо иметь страховку от несчастных случаев. Для детей необходимо нотариально заверенное разрешение на занятие мотоспортом от обоих родителей. Открыта предварительная регистрация.
Стартовый взнос на 2 дня 7500 руб, команда — 1000 руб. с участника.
В субботу, 20 июля, хронометрируемые тренировки для всех классов и квалификация.
Картодором Фирсановка тут
Основная информация тут
Воскресенье, 21 июля — основные заезды.
Приглашаются участников классов:
- Супермото Профи (S1)
- Супермото Открытый (S2)
- Супермото Street (S4)
S4 Спорт
S4 Хобби
S4 Город
S4 Женщины
- Минимотард
MX
160 + 160 Pro
- Юноши
Минимотард
МиниGP
- Дети — минимото
- Дети — минимотард
PW50
SX50
Командный зачет: команда состоят из 2 или 3-х человек, результат считается по двум лучшим.
Для классов Супермото Профи, Открытый и Минимотард МХ, результаты которых идут в зачет Чемпионата России с возможностью получения разрядов, требуется лицензия МФР категории А1 (можно оформить на соревновании).
Всем спортсменам необходимо иметь страховку от несчастных случаев на 100 т.р. Стоимость у организаторов (взрослый/ребенок): 2 дня — 800/600р., 1 год — 2300/1800р. Для оформления пишите 2019@supermoto.ru, либо обращайтесь в день соревнования.
Для детей необходимо нотариально заверенное разрешение на занятие мотоспортом от обоих родителей.
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