Комментировать
Чемпионат по супермото 20 - 21 июля Картодром "Фирсановка"

Четвертый этап Чемпионата Супермото `15 пройдет на картодроме в Фирсановке 20-21 июля. Вход для зрителей свободный. В субботу начало в 9:00, в воскресенье в 10:00. Всем спортсменам необходимо иметь страховку от несчастных случаев. Для детей необходимо нотариально заверенное разрешение на занятие мотоспортом от обоих родителей. Открыта предварительная регистрация.

Стартовый взнос на 2 дня 7500 руб, команда — 1000 руб. с участника.

В субботу, 20 июля, хронометрируемые тренировки для всех классов и квалификация.

Картодором Фирсановка тут

Основная информация тут

Предварительная регистрация

Воскресенье, 21 июля — основные заезды.

Приглашаются участников классов:

  • Супермото Профи (S1)
  • Супермото Открытый (S2)
  • Супермото Street (S4)

S4 Спорт

S4 Хобби

S4 Город

S4 Женщины

  • Минимотард

MX

160 + 160 Pro

  • Юноши

Минимотард

МиниGP

  • Дети — минимото
  • Дети — минимотард

PW50

SX50

Командный зачет: команда состоят из 2 или 3-х человек, результат считается по двум лучшим.

Для классов Супермото Профи, Открытый и Минимотард МХ, результаты которых идут в зачет Чемпионата России с возможностью получения разрядов, требуется лицензия МФР категории А1 (можно оформить на соревновании).

Всем спортсменам необходимо иметь страховку от несчастных случаев на 100 т.р. Стоимость у организаторов (взрослый/ребенок): 2 дня — 800/600р., 1 год — 2300/1800р. Для оформления пишите 2019@supermoto.ru, либо обращайтесь в день соревнования.

Для детей необходимо нотариально заверенное разрешение на занятие мотоспортом от обоих родителей.

 Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

Професиональные
товары для шитья и вязания!

 Реклама
Реклама
Для летних ремонтов!

Смотрите на сайте коллекции
Приятные цены, скидки.

 Реклама
© 1997–2019 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама