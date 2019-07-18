Приглашаются участников классов:

Супермото Профи (S1)

Супермото Открытый (S2)

Супермото Street (S4)

S4 Спорт

S4 Хобби

S4 Город

S4 Женщины

Минимотард

MX

160 + 160 Pro

Юноши

Минимотард

МиниGP

Дети — минимото

Дети — минимотард

PW50

SX50

Командный зачет: команда состоят из 2 или 3-х человек, результат считается по двум лучшим.

Для классов Супермото Профи, Открытый и Минимотард МХ, результаты которых идут в зачет Чемпионата России с возможностью получения разрядов, требуется лицензия МФР категории А1 (можно оформить на соревновании).

Всем спортсменам необходимо иметь страховку от несчастных случаев на 100 т.р. Стоимость у организаторов (взрослый/ребенок): 2 дня — 800/600р., 1 год — 2300/1800р. Для оформления пишите 2019@supermoto.ru, либо обращайтесь в день соревнования.

Для детей необходимо нотариально заверенное разрешение на занятие мотоспортом от обоих родителей.