Культурный центр «Доброволец» и Музей Зеленограда 5 мая приглашают жителей города на велоэкскурсию по памятным местам воинских захоронений Зеленограда в «старом» городе. Интересную и познавательную экскурсию по историческим местам проведет гид Музея Зеленограда Светлана Шагурина.
Сбор участников намечен на 10:00 в «Озеропарке» (территория Автогородка, корпус 1002), где будет проходить концерт для ветеранов. Торжественное открытие мероприятия и старт участников — в 10:30.
Для участия в велоэкскурсии необходимо пройти предварительную регистрацию или зарегистрироваться на месте перед стартом.
- Памятник «Танк Т-34» на 41-м километре Ленинградского шоссе — Участники велопробега познакомятся с историей создания боевой машины, ее техническими характеристиками, историей открытия памятника на 41-м километре Ленинградского шоссе. Услышат рассказ о легендарном танкисте М.Е. Катукове — командире 1-й гвардейской танковой бригады, принимавшем участие в битве за Москву.
- Быково болото — Рассказ об истории деревни Матушкино, ее оккупации немецко-фашистскими захватчиками и освобождении войсками 354-й стрелковой дивизии, об истории создания монумента «Защитникам Москвы», который хорошо виден от Быкова болота.
- Командно-наблюдательный пункт 354-й стрелковой дивизии (блиндаж) — Рассказ об истории формирования 354-й стрелковой дивизии, ее командире А.Ф. Алексееве, боевом крещении дивизии в боях за Москву.
- Парк «Ровесник» — Рассказ об истории создания парка и памятниках, посвященных зеленоградцам, погибшим в горячих точках.
Затем велолюбители вернутся на место старта, в «Озеропарк», где пройдет награждение участников мероприятия.
Обязательные условия участия: дети до 14 лет могут принимать участие только в сопровождении родителей; наличие шлема обязательно.
По результатам регистрации будут выбраны пять самых молодых и пять самых возрастных участников, которых отметят призами от партнеров мероприятия.
Также призы ждут самых активных участников в социальных сетях ВКонтакте и Instagram. Для участия в конкурсе необходимо разместить интересный пост на своей страничке на любую из тем: Победа, Зеленоград, памятники Победы, интересные места Зеленограда; поставить три хэштега — #Велокольцо2019 #КЦДоброволец #музейзеленограда; оставить открытым профиль до оглашения результатов, чтобы публикации были видны организаторам.
Самые интересные публикации будут размещены на официальной странице мероприятия ВКонтакте.
В Instagram пройдёт конкурс фотографий с велоэкскурсии — их нужно публиковать с хэштегами #Велокольцо2019 #КЦДоброволец #музейзеленограда, с упоминанием аккаунта @zelkultura в публикациях, оставляя публикацию открытой. Номинации конкурса:
- «Самое интересное и необычное фото участника во время мероприятия».
- «Самое интересное и необычное фото вашей семьи во время мероприятия».
- «Самый молодой участник».
- «Самый возрастной участник».
- «Фото вашего велосипеда (транспортного средства)».
Авторы лучших фотографий будут отмечены призами. Награждение пройдет в Музее Зеленограда.
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