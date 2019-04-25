Культурный центр «Доброволец» и Музей Зеленограда 5 мая приглашают жителей города на велоэкскурсию по памятным местам воинских захоронений Зеленограда в «старом» городе. Интересную и познавательную экскурсию по историческим местам проведет гид Музея Зеленограда Светлана Шагурина.

Сбор участников намечен на 10:00 в «Озеропарке» (территория Автогородка, корпус 1002), где будет проходить концерт для ветеранов. Торжественное открытие мероприятия и старт участников — в 10:30.

Для участия в велоэкскурсии необходимо пройти предварительную регистрацию или зарегистрироваться на месте перед стартом.