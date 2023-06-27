30 июня в пятницу ресторан Temple Bar приглашает всех на выступление группы PokerFace. Кавер-группа PokerFace — уникальный, яркий и оригинальный коллектив мирового уровня. Вы услышите отечественные и зарубежные хиты Димы Билана, группы «Руки Вверх», Люси Чеботиной, Maroon 5, Lady Gaga и многих других поп- и рок-композиций в новом исполнении.
Вас ждут в ресторане «Temple Bar».
Дата: 30 июня, начало в 21.00.
Адрес: Зеленоград, корпус 405А (второй этаж).
Резерв столов: по телефону 8-499-734-89-91.
*Продукт компании Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена
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