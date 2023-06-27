30 июня в пятницу ресторан Temple Bar приглашает всех на выступление группы PokerFace. Кавер-группа PokerFace — уникальный, яркий и оригинальный коллектив мирового уровня. Вы услышите отечественные и зарубежные хиты Димы Билана, группы «Руки Вверх», Люси Чеботиной, Maroon 5, Lady Gaga и многих других поп- и рок-композиций в новом исполнении.