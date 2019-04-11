12 апреля, на кортах Pro Club (Озерная аллея, дом 8), при поддержке Теннисной Академии «Чемпион», состоится мастер-класс Михаила Южного. Приглашаются все профессиональные спортсмены Зеленограда и близлежащих районов посмотреть на это значимое событие. Начало в 11:00. Вход — свободный.
Экс-звезда мирового тенниса Михаил Южный — легенда российского, да и мирового, тенниса: 19 выигранных турниров АТР, двукратный обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной России, двукратный полуфиналист турниров «Большого шлема». 13 сезонов подряд заканчивал год в топ-50 мирового теннисного рейтинга. Михаил Южный завершил карьеру профессионального спортсмена в 2018 году.
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