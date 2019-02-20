23 февраля в лесном массиве Малино пройдут окружные соревнования по спортивному ориентированию на лыжах. Начало соревнований в 11.00 часов. Условия размещения полевые, участие бесплатное. Обязательная предварительная регистрация.
Вид соревнований — «Выбор». Дистанция — до 5 км., отметка на КП — компостером. Начало соревнований в 11.00 часов. Старт и финиш в 150 метрах от конечной остановки автобуса 21 «пл.Малино». Условия размещения полевые, участие бесплатное. Обязательная предварительная регистрация на сайте в разделе «комментарии» к этой информации до 20.02.2019. по форме: ф.и. г/р. округ.
Участники сдающие норму ГТО должны указать полностью: ф.и.о., дату рождения, УИН и округ.
Дополнительная информация по тел. 8(903)117-40-85 Костюшин Виктор.
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