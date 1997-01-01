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Спортивное ориентирование, посвящённое Новому году и Рождеству Христову 4 января 11:00 Лесной массив Малино Возраст 6+

4 января в лесном массиве Малино пройдут окружные соревнования по спортивному ориентированию в честь празднования Нового года и Рождества Христова. Начало в 11:00. Способ передвижения — лыжи. Дистанция 3, 5 км. участие бесплатное. Обязательная регистрация до 2 января.

Старт в 150 метрах от остановки автобуса 21 «пл.Малино». Способ передвижения — лыжи. Вид соревнований — «Выбор». Дистанция 3.5 км. Отметка на КП компостером. Условия размещения — полевые. Участие бесплатное. Обязательная предварительная регистрация до 2 января на сайте ЖЖ или по тел. 8(903)117-40-85 (Виктор Костюшин)

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