4 января в лесном массиве Малино пройдут окружные соревнования по спортивному ориентированию в честь празднования Нового года и Рождества Христова. Начало в 11:00. Способ передвижения — лыжи. Дистанция 3, 5 км. участие бесплатное. Обязательная регистрация до 2 января.
Старт в 150 метрах от остановки автобуса 21 «пл.Малино». Способ передвижения — лыжи. Вид соревнований — «Выбор». Дистанция 3.5 км. Отметка на КП компостером. Условия размещения — полевые. Участие бесплатное. Обязательная предварительная регистрация до 2 января на сайте ЖЖ или по тел. 8(903)117-40-85 (Виктор Костюшин)
10 проблем, с которыми зеленоградцы чаще всего обращаются к стоматологу. В чем причины и что с ними делать Ответы
Это было мясо! Как водителей 400-х заставили открывать все двери на посадку, и что из этого получилось Истории
Как ученые, дайверы и туристы вторую сотню лет ищут дно у Бездонного озера под Солнечногорском Истории
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
- Мы отличаемся!
-
+7 (495) 76-76-746
- Магазин "Я сама"
-
всё для шитья, вязания
и рукоделия
- В декабре и всегда!
-
Интересные коллекции
Приятные цены, скидки.