9 контрольных пунктов, оборудованных светоотражающей фольгой. Отметка на КП компостером в таблице на карте (формат карты А4, м1:5000). Все КП находятся вблизи хороших парковых дорожек. Старт/финиш за зданием музыкальной школы в 200 м от автобусной остановки «Музыкальная школа». Участники должны быть здоровыми, несут за соответствие этому требованию персональную ответственнось и не выставляют организаторам претензий по этому пункту.

У участников должны быть: компас, часы для контроля времени, мобильный телефон, налобный фонарик, одежда по погоде. Участие бесплатное, размещение полевое. Чтобы гарантированно получить карту — участники обязательно должны предварительно зарегистрироваться в разделе «комментарии» к этой записи до 19 декабря по форме (Ф.И. г/р. округ, телефон).

Дополнительная информация по тел. 8(903)117-40-85 Виктор Костюшин.