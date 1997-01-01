22 декабря в лесопарке 5 микрорайона пройдут соревнования по спортивному ориентированию в тёмное время суток. Вид соревнований — «Выбор», способ передвижения — бегом, оптимальная длина дистанции — 3 км. Начало соревнований в 16.00 часов, контрольное время прохождения дистанции — 1 час. Участие бесплатное, размещение полевое. Предварительная регистрация до 19 декабря.
9 контрольных пунктов, оборудованных светоотражающей фольгой. Отметка на КП компостером в таблице на карте (формат карты А4, м1:5000). Все КП находятся вблизи хороших парковых дорожек. Старт/финиш за зданием музыкальной школы в 200 м от автобусной остановки «Музыкальная школа». Участники должны быть здоровыми, несут за соответствие этому требованию персональную ответственнось и не выставляют организаторам претензий по этому пункту.
У участников должны быть: компас, часы для контроля времени, мобильный телефон, налобный фонарик, одежда по погоде. Участие бесплатное, размещение полевое. Чтобы гарантированно получить карту — участники обязательно должны предварительно зарегистрироваться в разделе «комментарии» к этой записи до 19 декабря по форме (Ф.И. г/р. округ, телефон).
Дополнительная информация по тел. 8(903)117-40-85 Виктор Костюшин.
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