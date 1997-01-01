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Зеленоградский День Моды «Zelenograd fashionday» 23 ноября 18:00 Ресторан "Траттория Ди Джулия" Возраст 18+

23 ноября в 17:00 в ресторане «Траттория» состоится Зеленоградский День Моды — «Zelfashionday2». В рамках одного дня модельное агентство General Models совместно с российскими дизайнерами и зарубежными торговыми марками проведут серию показов в формате модного перфоманса, выступят современные артисты, шеф-повар ресторана подготовит фирменный фуршет.

FashionDay в Зеленограде станет традиционным ежегодным событием, входящим в серию мировых модных недель. На мероприятие приглашены деятели искусства, кино и шоу бизнеса, современные дизайнеры, артисты и ведущие, бизнесмены и пиарщики, руководители Зеленоградских предприятий и заведений. Особенностью данного мероприятия станет звездный показ мод от модельного агентства General Models, срежиссированный Надеждой Твардовской с лазерным и световым шоу. Ведущие дизайнеры Москвы продемонстрируют свежие тенденции и авангардные решения в области моды.

Партнеры мероприятия: салон красоты «Никор» и его ведущий стилист и арт-директор Алена Бутырина. Также партнером в этом году выступает компания с мировым именем Wella Professional!

Свою новую коллекцию, посвященную сезону весна-лето 2019 продемонстрируют ведущие участники MBFW и Volvo-Недели Моды в Москве.

Выступят: Константин Холодный, Ведический Танец «СТИЧ».

Официальный фотограф Ядров Юрий, видеограф Юрий Казаков «Этот МИР» и #TKprojekt. Информационный партнер: Зеленоград.ру, телевидение 4 телеканала, модные блогеры.

Организатор: школа моделей «GENERAL MODELS» и ресторан «Траттория».

По всем вопросам: 8(962)939-96-88 (Надежда Твардовская)

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