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Ночь искусств. Ведогонь-театр покажет фильм о создании спектакля «Белки. Сосны. микросхемы» 4 ноября 20:00 Ведогонь-театр Возраст 12+
Фото: Екатерина Сподаренко/Zelenograd.ru

В «Ночь искусств», 4 ноября, в новом зале «Ведогонь-театра» все желающие зеленоградцы смогут посмотреть документальный фильм Максима Ильина и Владимира Котова о том, как создавался спектакль «Белки. Сосны. микросхемы» и кто его придумал. Начало в 20:00. По окончании состоится встреча с творческой группой спектакля. Вход свободный, необходима предварительная запись.

Зеленоградским зрителям полюбился спектакль «Ведогонь-театра» «Белки. Сосны. Микросхемы», посвященный родному городу, а как создавался этот спектакль и кто его придумал?

Об этом молодые активисты Зеленограда Максим Ильин и Владимир Котов сняли документальный фильм. По окончании просмотра, в 21.15, состоится встреча с творческой группой спектакля «Белки, сосны, микросхемы»: режиссером, заслуженным артистом России Павлом Курочкиным, художником Кириллом Даниловым, артистами Антоном Васильевым, Зоей Даниловской, Натальей Табачковой.

На мероприятия «Ночи искусств» в этот день вход будет свободным, но гостям необходимо предварительно записаться в кассе театра по телефону 8 (499)740-93-50.

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