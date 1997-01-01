В «Ночь искусств», 4 ноября, в новом зале «Ведогонь-театра» все желающие зеленоградцы смогут посмотреть документальный фильм Максима Ильина и Владимира Котова о том, как создавался спектакль «Белки. Сосны. микросхемы» и кто его придумал. Начало в 20:00. По окончании состоится встреча с творческой группой спектакля. Вход свободный, необходима предварительная запись.
Зеленоградским зрителям полюбился спектакль «Ведогонь-театра» «Белки. Сосны. Микросхемы», посвященный родному городу, а как создавался этот спектакль и кто его придумал?
Об этом молодые активисты Зеленограда Максим Ильин и Владимир Котов сняли документальный фильм. По окончании просмотра, в 21.15, состоится встреча с творческой группой спектакля «Белки, сосны, микросхемы»: режиссером, заслуженным артистом России Павлом Курочкиным, художником Кириллом Даниловым, артистами Антоном Васильевым, Зоей Даниловской, Натальей Табачковой.
На мероприятия «Ночи искусств» в этот день вход будет свободным, но гостям необходимо предварительно записаться в кассе театра по телефону 8 (499)740-93-50.
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