Зеленоградским зрителям полюбился спектакль «Ведогонь-театра» «Белки. Сосны. Микросхемы», посвященный родному городу, а как создавался этот спектакль и кто его придумал?

Об этом молодые активисты Зеленограда Максим Ильин и Владимир Котов сняли документальный фильм. По окончании просмотра, в 21.15, состоится встреча с творческой группой спектакля «Белки, сосны, микросхемы»: режиссером, заслуженным артистом России Павлом Курочкиным, художником Кириллом Даниловым, артистами Антоном Васильевым, Зоей Даниловской, Натальей Табачковой.

На мероприятия «Ночи искусств» в этот день вход будет свободным, но гостям необходимо предварительно записаться в кассе театра по телефону 8 (499)740-93-50.