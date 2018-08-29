Участники должны быть здоровыми и несут личную ответственность за соответствие этому требованию и не предъявляют претензий организаторам по этому пункту. За несовершеннолетних участников ответственность несут их взрослые представители. Участники должны иметь одежду по погоде, компас, мобильный телефон для экстренной связи, часы для контроля времени, перекус и воду по желанию. Размещение — полевое, участие бесплатное. Начало соревнований в 11.00 часов. Старт/финиш в одном месте. Обязательная предварительная регистрация до 22час. 29.08.2018 г. в разделе «комментарии» внизу этой: https://zelsport.livejournal.com/49060.html информации. Подтверждение регистрации 1.09. с 10:20 до 10:50 на стартовой поляне.

Форма регистрации: Ф. И. г/р, округ.

Для сдающих норму ГТО: Ф.И.О, дата рождения (ч.м.г) округ. УИН.

Дополнительная информация по тел. 8(903)117-40-85 Виктор Костюшин.