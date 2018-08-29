1 сентября в лесном массиве 5 микрорайона пройдут соревнования по туристическому ориентированию. Участникам предстоит пробежать по лесным тропинкам 4 километра и с помощью компаса и карты найти расположенные на местности контрольные пункты. Помимо этого, все желающие в этот день смогут сдать нормативы ГТО. Соревнования начнутся в 11:00, место старта находится в 200 метрах от автобусной остановки «Музыкальная школа». К участию приглашаются взрослые зеленоградцы, школьники, а также родители с детьми. Обязательная предварительная заявка на участие до 22:00 часов 29 августа.
Участники должны быть здоровыми и несут личную ответственность за соответствие этому требованию и не предъявляют претензий организаторам по этому пункту. За несовершеннолетних участников ответственность несут их взрослые представители. Участники должны иметь одежду по погоде, компас, мобильный телефон для экстренной связи, часы для контроля времени, перекус и воду по желанию. Размещение — полевое, участие бесплатное. Начало соревнований в 11.00 часов. Старт/финиш в одном месте. Обязательная предварительная регистрация до 22час. 29.08.2018 г. в разделе «комментарии» внизу этой: https://zelsport.livejournal.com/49060.html информации. Подтверждение регистрации 1.09. с 10:20 до 10:50 на стартовой поляне.
Форма регистрации: Ф. И. г/р, округ.
Для сдающих норму ГТО: Ф.И.О, дата рождения (ч.м.г) округ. УИН.
Дополнительная информация по тел. 8(903)117-40-85 Виктор Костюшин.
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