Самые милые, добрые, общительные собаки из Зеленоградского муниципального приюта очень хотят с Вами встретиться на городской прогулке 12 августа с 14.00 до 16.00.
Совместно с волонтерами, они будут ждать на площадке для выгула собак в 10 микрорайоне Зеленограда (сразу за остановкой «Октябрьская»).
Для городской прогулки приюту нужна помощь в транспортировке и сопровождении. Контактные телефоны: (903)670-21-71 Татьяна, (929)960-34-20 Ольга
Очень нужны фотографы.
Помимо обнимашек и игр с собачками, вы можете поучаствовать в конкурсе рисунков «Всем собачкам нужен дом», посвященный животным, живущим в приютах; принести подарки (любая амуниция, корма, средства по уходу, игрушки, старое пастельное белье и полотенца); задать волнующие вопросы волонтерам.
И конечно же, собачки приюта ждут гостей в любой день с 13.00 до 17.00 (с паспортом) дляобнимашек, прогулок, игр.
Приходите! Возможно на прогулке Вас будет ждать самый лучший друг!
Просьба, угощать животных только лакомствами из зоомагазинов!
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