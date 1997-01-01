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Городская прогулка с собаками Зеленоградского муниципального приюта 12 августа 14:00 Площадка для выгула собак (10 микрорайон) Возраст 3+
Фото: Ольга Походня / Zelenograd.ru

Самые милые, добрые, общительные собаки из Зеленоградского муниципального приюта очень хотят с Вами встретиться на городской прогулке 12 августа с 14.00 до 16.00.

Совместно с волонтерами, они будут ждать на площадке для выгула собак в 10 микрорайоне Зеленограда (сразу за остановкой «Октябрьская»).

Для городской прогулки приюту нужна помощь в транспортировке и сопровождении. Контактные телефоны: (903)670-21-71 Татьяна, (929)960-34-20 Ольга

Очень нужны фотографы.

Помимо обнимашек и игр с собачками, вы можете поучаствовать в конкурсе рисунков «Всем собачкам нужен дом», посвященный животным, живущим в приютах; принести подарки (любая амуниция, корма, средства по уходу, игрушки, старое пастельное белье и полотенца); задать волнующие вопросы волонтерам.

И конечно же, собачки приюта ждут гостей в любой день с 13.00 до 17.00 (с паспортом) дляобнимашек, прогулок, игр.

Приходите! Возможно на прогулке Вас будет ждать самый лучший друг!
Просьба, угощать животных только лакомствами из зоомагазинов!

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