Самые милые, добрые, общительные собаки из Зеленоградского муниципального приюта очень хотят с Вами встретиться на городской прогулке 12 августа с 14.00 до 16.00.

Совместно с волонтерами, они будут ждать на площадке для выгула собак в 10 микрорайоне Зеленограда (сразу за остановкой «Октябрьская»).

Для городской прогулки приюту нужна помощь в транспортировке и сопровождении. Контактные телефоны: (903)670-21-71 Татьяна, (929)960-34-20 Ольга

Очень нужны фотографы.